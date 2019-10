Petr Cech este noul jucător al echipei de hochei Guildford Phoenix

Petr Cech (37 de ani), fostul portar de la Chelsea și Arsenal, retras din activitatea de fotbalist în acest an, a devenit jucător de hochei al echipei britanice Guildford Phoenix, transmite Mediafax.

Anunțul a fost făcut de clubul britanic, miercuri seara, prin intermediul rețelelor de socializare. Petr Cech, care va evolua tot pe postul de portar, a declarat că hocheiul este una dintre pasiunile sale mai vechi.

"Sunt fericit să am oportunitatae de a juca pentru Phoenix, unde pot căpăta experiență. Sper să ajut această echipă tânără să-și atingă obiectivele acestui sezon și să câștige cât mai multe jocuri când voi avea șansa să joc. După 20 de ani de fotbal profesionist, va fi o experiență minunată să practic un sport pe care iubeam să-l urmăresc când eram copil", a declarat Petr Cech.

Guildford Phoenix este o echipă de hochei fondată în 2017, care evoluează în al patrulea eșalon britanic. Petr Cech poate debuta la noua sa formație duminică, în meciul contra celor de la Swindon Wildcats 2

Cech s-a retras din activitatea de fotbalist în 2019, de la Arsenal. Alături de "tunari", portarul a câștigat Cupa Angliei și două Supercupe. Jucătorul ceh a avut cele mai mari realizări din carieră la Chelsea, unde a câștigat Champions League, Europa League, patru titluri în Premier League, patru Cupe ale Angliei, trei Cupe ale Ligii și patru Supercupe.

După retragerea din cariera de jucător, Petr Cech a acceptat un post de consultant tehnic și de performanță în cadrul clubului Chelsea.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**



The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!



Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa