VIDEO Shanghai Masters: Novak Djokovic a început cu dreptul cursa de apărare a trofeului - Victorie în două seturi cu Denis Shapovalov

Novak Djokovic (1 ATP), principalul favorit și deținătorul trofeului, nu i-a lăsat prea multe șanse lui Denis Shapovalov (36 ATP), în turul al doilea al Masters-ului de la Shanghai. Liderul mondial s-a impus cu 6-3, 6-3, calificându-se în optimile competiției.

Pentru Djokovic a fost a șasea victorie consecutivă în circuit, toate obținute în două seturi. Săptămâna trecută, sârbul s-a impus la turneul de la Tokyo, unde l-a învins în finală pe australianul John Millman (58 ATP), scor 6-3, 6-2.



În meciul următor, Djokovic îl va avea adversar pe americanul John Isner (17 ATP), cap de serie numărul 16, care a trecut în turul doi de francezul Lucas Pouille (22 ATP), scor 7-5, 6-3.

Rezultate înregistrate miercuri, turul II:



Novak Djokovic (SRB/N.1) - Denis Shapovalov (CAN) 6-3, 6-3

John Isner (USA/N.16) - Lucas Pouille (FRA) 7-5, 6-3

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.6) - Félix Auger-Aliassime (CAN) 7-6 (7/3), 7-6 (7/3)

Karen Khachanov (RUS/N.7) - Taylor Fritz (USA) 6-2, 6-4

Roberto Bautista (ESP/N.8) - Reilly Opelka (USA) 6-4, 7-5

Matteo Berrettini (ITA/N.11) - Christian Garín (CHI) 6-3, 6-3

Alexander Zverev (GER/N.5) - Jérémy Chardy (FRA) 7-6 (15/13), 7-6 (7/3)

Andrey Rublev (RUS) - John Millman (AUS) 6-2, 6-0

David Goffin (BEL/N.13) - Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-2, 3-0 (abandon)



"Shanghai Masters" are loc în perioada 6-13 octombrie și face parte din categoria "ATP World Tour Masters 1000". Suprafața este hard, iar premiile sunt în valoare totală de $7,473,620. În urmă cu un an de zile, câștigător al competiției a fost Novak Djokovic.



Clasamentul titlurilor Masters:



1 Rafael Nadal 35

2 Novak Djokovic 33

3 Roger Federer 28

Vezi mai jos câteva lovituri superbe reușite de Novak Djokovic:



Absolutely brilliant from the World No. 1 \uD83E\uDD2F



This is @DjokerNole at the top of his game.



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | #RolexShMasters pic.twitter.com/f2DROJxiKH