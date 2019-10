Vasile Miriuță nu mai este antrenorul echipei Kisvarda

Tehnicianul Vasile Miriuţă şi-a reziliat contractul cu gruparea Kisvarda, a anunţat, marţi, echipa din Ungaria, potrivit Mediafax.

"Am convenit să întrerupem contractul cu Vasile Miriuţă. Clubul nostru şi antrenorul au idei diferite despre fotbal. După şedinţa pe care am avut-o marţi, am decis să îi mulţumim lui Miriuţă pentru munca depusă, dar drumurile noastre se vor deplasa. Sperăm ca Vasile Miriuţă să îşi găsească o echipă nouă cât mai curând şi să aibă rezultate bune. Mult succes!”, se arată pe site-ul oficial al celor de la Kisvarda.





Kisvarda începuse bine campionatul în Ungaria, dar a urmat o serie negativă pentru echipă, de trei înfrângeri și un rezultat de egalitate, astfel că formația la care evoluează Gicu Grozav, Claudiu Bumba și Mihai Mincă a ajuns pe locul șase.





Energie Cottbus, ASA Târgu Mureș, Ceahlăul Piatra Neamț, CFR Cluj, ETO FC Gyor, Concordia Chiajna, Dinamo și Hermannstadt sunt echipele pe care le-a mai pregătit Miriuță în cariera sa de antrenor. În sezonul precedent, antrenorul a salvat-o la limită pe Hermannstadt de la retrogradare, după un baraj cu U Cluj, câștigat cu scorul general de 2-1.