Gabi Balint, încrezător în echipa lui Contra: "Cred în calificarea la Euro" / Ce amintiri are de la prima întâlnire dintre România și Insulele Feroe

Gabi Balint a vorbit, într-un interviu pentru FRF, despre prima confruntare dintre România și Insulele Feroe, din 1992. Tricolorii se impuneau atunci cu 7-0, iar trei dintre goluri erau marcate de Balint. Fostul internațional este încrezător că echipa pregătită de Cosmin Contra poate obține punctaj maxim din duelurile cu Insulele Feroe și Norvegia. "Eu cred în calificarea voastră la Euro 2020! Și o să cred până la capăt!", a spus Balint.





Vezi mai jos interviul cu Gabi Balint, publicat pe site-ul frf.ro:









Domnule Balint, a fost 7-0 cu Insulele Feroe la prima confruntare cu nordicii. Ce fel de meci a fost?





Unul foarte ușor, să fiu sincer. A fost singurul hat-trick pe care l-am marcat pentru România și atunci am înscris și cel mai rapid gol din toată cariera mea de fotbalist! Am marcat în minutul 4! Pe lângă cele trei reușite, am mai contribuit la trei din goluri.





Penultimul meci la echipa națională pentru dumneavoastră…





Da, a fost o conjunctură specială. Era primul meci din campania de calificare la World Cup 1994, dar eu eram pe final de carieră la prima reprezentativă. Era diferență uriașă între noi și feroezi, erau foarte rudimentari din punct de vedere tehnic, la nivel tactic se aflau abia la începuturi atunci… Am făcut spectacol cu ei! Ba chiar ne-am permis și câteva “călcâie”, să bucurăm tribunele.





Cum a pregătit Cornel Dinu, selecționerul de atunci, partida?





Țin minte foarte mine că abordarea lui a fost la fel de concentrată și de serioasă precum a fost și pentru meciul următor, cu Țara Galilor, un adversar net mai valoros. Asta ne-a cerut și asta cred că trebuie să le cerem și noi tricolorilor de azi: seriozitate, concentrare, presiune din primul minut, gol înscris cât mai repede. Și atunci, și acum, trebuie să evităm să punem singuri presiunea în dreptul nostru prin trecerea timpului.





Ce ne trebuie pentru 3 victorii consecutive, cu Insulele Feroe, cu Norvegia și cu Suedia?





Eu cred că la nivel de dăruire băieții sunt 100%, m-am convins deja de asta. Ne trebuie răbdare, în primul rând. Să învingem în Insulele Feroe apoi să luăm moralul acestei victorii dintr-o deplasare lungă, pe o vreme potrivnică, și să îl adăugăm dăruirii pe care o avem. Putem să batem Norvegia la București! Și chiar cred că vom învinge!





Vă urăm multă sănătate și vă mulțumim! Ce mesaj aveți pentru jucători și staff?





Pentru mine, prima echipă va fi totdeauna ROMÂNIA. Și voi fi mereu cu ea. Poate că uneori sunt critic, dar vă asigur că o fac doar în scop constructiv și cu maximă obiectivitate. Eu cred în calificarea voastră la Euro 2020! Și o să cred până la capăt!





În luna octombrie, tricolorii vor disputa două partide, după cum urmează:



Insulele Feroe – România, 12 octombrie, ora 19:00, stadion Tórsvøllur (Torshavn)



România – Norvegia, 15 octombrie, ora 21:45, Arena Națională (București)



Ambele jocuri vor putea fi urmărite în direct pe PRO TV.











23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.) 26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73) 7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – România 2-2 (T. Elyounoussi 56, Ødegaard 70 / Keșerü 77, 90+2), Suedia – Malta 3-0 (Quaison 2, Claesson 50, Isak 81) 10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2 (Johnsen 49, 83), Malta – România 0-4 (Puşcaş 7, 29, Chipciu 34, Man 90+1), Spania – Suedia 3-0 (Ramos 64-pen., Morata 85-pen., Oyarzabal 87) 5 septembrie 2019: Feroe – Suedia 0-4 (Isak 12, 15, Lindelöf 23, Quaison 41), Norvegia – Malta 2-0 (Berge 34, King 45+1-pen.), România - Spania 1-2 (Andone 59 / Ramos 29-pen., Paco Alcácer 47) 8 septembrie 2019: Spania – Feroe 4-0 (Rodrigo 13, 50, Alcacer 90, 90+3), România – Malta 1-0 (Pușcaș 47), Suedia – Norvegia 1-1 (Forsberg 60 / Johansen 45) 12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45) 15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45) 15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45) 18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45).

Clasamentul Grupei F:



1. Spania (17-3) 18 puncte

2. Suedia (13-8) 11

3. România (13-7) 10

4. Norvegia (11-8) 9

5. Malta (2-13) 3

6. Feroe (3-20) 0.