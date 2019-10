​VIDEO Adrian Mutu își organizează meciul de retragere la Sports Festival - Andrea Pirlo și Francesco Totti vin la Cluj

"Anunțăm azi o nouă etapă a ceea ce înseamnă Sports Festival 2020. În cadrul evenimentului vom avea două meciuri demonstrative, cel de tenis și cel de fotbal. Noi vom continua să încurajăm sportul, mișcarea. Vom merge pe aceeași rețetă, vom avea peste 30 de sporturi. Vom avea inițiere, vom avea conferințe, dar și un masterclass cu un invitat de marcă.



E o onoare pentru noi, Adrian Mutu a ales să își organizeze meciul de retragere alături de noi. Vom avea și o parte de show pentru a ne simți bine, la fel ca și în anii trecuți. Avem mai multe discuții cu fotbaliști, dar nu e încă nimic confirmat.



Cred că l-am convins prin seriozitatea noastră. Noi am încercat și am reușit să aducem cele mai mari nume din lumea sportului. Cred că propunerea către Adi a venit natural. Dacă l-am avut aici pe Gică Hagi, alegerea lui Adi Mutu a venit natural", a declarat Mirel Alexa, unul dintre organizatorii Sports Festival, potrivit Ziua de Cluj.





“Îmi place mult la Cluj, e un oraș extraordinar, care s-a schimbat în bine. Mă simt onorat că voi face parte din acest proiect. Va fi un meci care ne dă posibilitatea de a le mulțumi oamenilor pentru toți anii petrecuți la echipa națională, potrivit Ziua de Cluj.



Aș vrea să fie un meci important, care să inspire și tinerii, vor veni jucători importanți, care nu cred că au mai fost în România. Ibrahimovic a fost colegul meu de cameră un an și jumătate la Juventus. El are un contract, suntem în discuții și vom vedea ce va fi.



Vom încerca să formăm un mix între Generația de Aur și generația mea. Sports Festival a fost singura propunere care m-a convins. Mi-a plăcut ce se întâmplă pe lângă demonstrativ în cele patru zile, e un eveniment care ar trebui organizat peste tot. Nu m-a interesat în ce oraș va fi, important era să fie în România, dar Clujul este un oraș important al țării



Am dorit să aducem jucători tineri, care nu au jucat alături de noi. E important să le arăți unde poți ajunge dacă muncești. Am ales tot ce e mai bun și toți cei care pot să inspire tinerii. Sper să vină cât mai mulți fani la stadion, cât mai mulți iubitori ai fotbalului. Noi vrem să facem spectacol și să oferim un exemplu copiiilor”, a spus Adrian Mutu.