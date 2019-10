Mitriță și viața la New York: "Îmi doream să plec în primele luni. Fiind un oraș așa mare, nu știam ce să fac"

Alexandru Mitriță traversează o perioadă excelentă la New York City, unde are șase goluri în ultimele șapte meciuri disputate. Fostul jucător al Craiovei a dezvăluit că în primele luni își dorea să plece din New York, însă în prezent se simte foarte bine la gruparea din MLS. "Fiind un oraș așa mare, nu știam ce să fac în el, dar acum au venit și rezultatele și mă simt foarte bine", a spus Mitriță.





"Mă simt bine, m-am adaptat bine. În primele două, trei luni îmi doream să plec, fiind un oraș așa mare, nu știam ce să fac în el, dar acum au venit și rezultatele și mă simt foarte bine. Au exagerat puțin, e prea mare comparația între mine și Messi. Nu ne putem compara.





Important e că sunt foarte apreciat, am și jucat bine, fanii nu sunt că în România, după două trei meciuri să îți sară în cap. Au multă răbdare cu mine. Sunt jucători foarte valoroși, cu nume și nu cum se spune aici", a spus Alexandru Mitriță, potrivit Digi Sport.





Alexandru Mitriță a vorbit și despre întâlnirea cu antrenorul celor de la Manchester City, Pep Guardiola. "Nu credeam că o să îl întâlnesc vreodată. A vorbit cu mine și mă bucur că am avut ocazia să îl întâlnesc. Ne gândim prea departe. Vreau să îmi fac treaba cât mai bine acolo", a mai spus Mitriță.







Mijlocașul în vârstă de 24 de ani a ajuns la New York City în iarna anului 2019, de la Craiova, contra sumei de 8 milioane de euro. În acest sezon, Mitriță a marcat 13 goluri în 31 de meciuri.





New York City a câștigat Conferința de Est din MLS, cu 64 de puncte, la 6 lungimi de ocupanta locului secund, Atlanta United. Pentru NYC urmează play-off-ul, iar în sezonul următor va evolua în Champions League CONCACAF.





Alexandru Mitriță se află în această săptămână alături de naționala de fotbal a României, fiind convocat de Cosmin Contra pentru partidele cu Insulele Feroe (12 octombrie) și Norvegia (15 octombrie).







Luni, mijlocașul celor de la New York City a avut parte de un program special, de refacere, efectuând doar alergări ușoare. Staff-ul tehnic și cel medical își doresc astfel că readaptarea “Piticului” la fusul orar din România să fie făcută treptat, informează frf.ro.