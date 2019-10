Eugen Neagoe, despre revenirea în funcția de antrenor: "Am acceptul medicilor. Mi-au spus că este totul în regulă "

"Cred eu că nu a fost un meci foarte bun, foarte frumos, dovadă şi faptul că nu s-au marcat goluri. Cred eu că se putea mult mai mult în această seară, pentru că Astra nu a fost la cel mai bun nivel şi puteam să obţinem mai mult în această seară. Până la urmă este foarte bine că nu am primit gol, echipa a câştigat un punct şi asta este foarte important. Meritul este în totalitate al băieţilor şi a lui Eugen Beza, care s-a ocupat de echipă în aceste zile. De mâine după-amiază voi fi la Sibiu. Am dorit foarte mult să revin cât mai repede, am luat acceptul medicilor, aceştia mi-au spus că este totul în regulă şi că pot reveni fără probleme la tot ceea ce făceam înainte, mai puţin ţigările şi aşa mai departe. Sibiul este echipa care m-a adorit cel mai mult", a afirmat Neagoe.



La Giurgiu, pe banca sibienilor a stat Eugen Beza, care a precizat că s-a consultat cu Neagoe înaintea partidei.



"A fost o colaborare decentă, am vorbit cu dânsul zilnic, mi-a spus de la început că este responsabilitatea mea la acest meci, dar m-am sfătuit cu dânsul asupra anumitor chestiuni de joc, însă strategia am pregătit-o eu împreună cu staff-ul care mai suntem. Dânsul este un om de mare bun simţ şi ne-a ajutat cât a trebuit", a declarat Eugen Beza, la microfoanele televiziunilor care transmit Liga I.



Formaţia Astra Giurgiu a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, luni, pe teren propriu, cu FC Hermannstadt, în etapa a XII-a a Ligii I.



Astra a acumulat 16 puncte şi ocupă locul 7 în clasament, la egalitate cu FC Botoşani, de pe locul 6. Hermannstadt este pe locul 12, cu 11 puncte.