Liga 1: Astra Giurgiu vs Hermannstadt 0-0 / Clasamentul după 12 etape

Formaţia Astra Giurgiu a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, luni, pe teren propriu, cu FC Hermannstadt, în etapa a XII-a a Ligii I, potrivit News.ro.

Acesta a fost ultimul meci al etapei, campionatul urmând a se întrerupe pentru meciurile naţioanlei cu Insulele Feroe şi Norvegia, din preliminariile Campionatului European 2020.

Au evoluat următoarele echipe:





Astra: Kitanov - David Bruno, Dima, Graovac, Radunovici - G. Simion (Dandea '76), Crepulja, Răduţ (Begue '65) - V. Gheorghe, Tounkara (Alibec '65), Budescu. Antrenor Dan Alexa;





Hermannstadt: Cristiano - Tătar, Viera, Luchin, Opruţ - Dâlbea, Romario Pires - Petrescu, Caiado (Buşu '76), Cordea (Joalisson '57) - Yazalde (Persano '84). Antrenor Eugen Beza.





Cartonaşe galbene: Răduţ '56 / Joalisson '64, Romario Pires '80, Luchin '87, Dâlbea '90+1.





Arbitri: Lucian Rusandu - Bucsi Imre-Laszlo, Romică Bîrdeş - Ionuţ Coza. Observatori: Corneliu Fecioru, Constantin Stătescu.

Clasament Liga 1, după 12 etape:





1. CFR Cluj (29-11) 24 puncte

2. FC Viitorul (29-15) 24

3. CSU Craiova (18-12) 23

4. Gaz Metan Mediaș (22-17) 21

5. Poli Iași (15-11) 18

6. FC Botoșani (18-18) 16

7. Astra Giurgiu (14-14) 16

8. Sepsi Sfântu Gheorghe (11-8) 15

9. Chindia Târgoviște (15-17) 15

10. FCSB (14-18) 15

11. Dinamo București (16-21) 14

12. FC Hermannstadt (11-22) 11

13. Academica Clinceni (16-26) 9

14. FC Voluntari (8-26) 5

