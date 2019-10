Alexandru Mitriță: "Dacă aveam ceva cu domnul Contra sau el cu mine, nu mai eram aici"

Euro 2020, preliminarii

Foto: Twitter - New York City FC





"Nu am nimic cu domnul Contra, dacă aveam ceva cu domnul Contra sau el cu mine nu mai eram aici. După meciul cu Suedia, când m-a scos la pauză, nu a fost absolut nimic. A doua zi nu m-am antrenat ok. Nu am avut motivație. Cine nu își dorește la echipa națională meci de meci?! Toată lumea așteaptă să fac diferența cum o fac și la echipa de club. Pentru mine nu este important tricoul (n.red. - dacă vrea numărul 10)", a spus Alexandru Mitriță.





Mijlocașul în vârstă de 24 de ani a ajuns la New York City în iarna anului 2019, de la Craiova, contra sumei de 8 milioane de euro. În acest sezon, Mitriță a marcat 13 goluri în 31 de meciuri.





New York City este lider în MLS, cu 61 de puncte, la 6 lungimi de ocupanta locului secund, Atlanta United.

Despre ei s-a scris că s-ar fi certat după meciul cu Suedia, pierdut de tricolori cu 1-2. Atunci, Mitriță a fost schimbat la pauză, iar pentru următorul meci cu Feroe nu a fost inclus în lot.