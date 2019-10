Mirel Rădoi va pleca de la naționala U21 la finalul campaniei de calificare la Euro: "Vreau să antrenez o echipă de club"

"Mă bucur că numele meu este menţionat pe lângă alte mari nume care au făcut ceva în fotbal românesc, dar indiferent de situaţia care va fi, nu voi accepta. E clar că în momentul de faţă nu pot să fiu pe acelaşi palier cu nume ca Hagi, Petrescu, Răzvan Lucescu, Olăroiu, Mircea Lucescu, Andone, Rednic şi lista poate continua cu Şumudică. Pentru mine, după această campanie pe care sper să o termin cu o calificare, va fi o echipă de club. Că va fi din Liga I, că va fi din altă parte, e clar că va fi o echipă la care să antrenez zi de zi", a declarat Rădoi, într-o conferinţă de presă, conform News.ro.







Rădoi are probleme în alcătuirea lotului pentru Jocurile Olimpice





"Am încercat să creionez un lot pentru Jocurile Olimpice şi sunt foarte multe semne de întrebare. Sunt jucători, nu doar din campionatul intern, ci şi din străinătate, pe care s-ar putea să avem interdicţie din partea cluburilor de a-i lăsa să evolueze la olimpiadă. Sunt multe semne de întrebare, sperăm ca până atunci să avem un plan, să trimitem din timp aceste solicitări către cluburi, să analizeze şi să ştim exact şi să nu ne trezim cu două săptămâni înainte de olimpiadă că nu avem jucători. Măcar să ştim de la început, ca să ne putem axa pe alţi jucători. Ar fi bine să ştim dinainte cu cine mergem, nu am nicio problemă dacă vor fi jucători născuţi în 96-97 sau chiar născuţi şi după anul 2000. Apar jucători şi la echipa mare care pot fi luaţi în calcul, un Nistor, un Stanciu, care care arată că oricând pot decide un meci chiar şi la olimpiadă", a declarat Rădoi.





Despre o posibilă plecare a lui Dan Petrescu la o echipă din afara țării





"Plecarea lui Dan Petrescu ar fi o pierdere pentru tot fotbalul românesc, ar fi o pierdere şi pentru noi, ca naţionala de tineret şi naţională mare, pentru că sunt jucători pe care îi urmărim şi e clar că un antrenor ca Dan Petrescu poate creşte în momentul de faţă jucătorii cu o mentalitate cu care te poţi bate la nivel internaţional. În ultimii ani, fotbal românesc a reuşit să aducă aceşti antrenori şi cred că ar fi păcat că acum să plece din nou. E clar că dacă va interveni o ofertă de ordin financiar cu o sumă mult mai mare decât ceea ce câştigă în acest moment la CFR, atunci va fi o problemă. Plecarea unor antrenori din fotbalul românesc, indiferent că vorbim de Hagi, de Petrescu, de Victor Piţurcă, ar fi o problemă, e clar că sunt antrenori foarte valoroşi pentru fotbalul din România", a spus Rădoi.





El şi-a amintit şi de amenzile primite în carieră: "Cea mai drastică amendă pe care am primit-o, de fapt nu eu, clubul (n.r. - FCSB), că nu aveam licenţă în acel moment şi eram antrenor sub funcţia de director sportiv, dar dădeam indicaţii, iar clubul a fost amendat cu 50.000 de euro. Ca jucător am fost amendat de nea Piţi, o mie de dolari pentru un cartonaş roşu, dar nu mai ştiu exact când. Pentru primirea unui cartonaş roşu neimplicând un fault tactic, era amenda cea mai mare. Eu strângeam amenzile (n.r. - la Steaua), dar de multe ori eu eram primul amendat pentru că întârziam când intram în vestiar."





