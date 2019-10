​VIDEO Liverpool vs Leicester 2-1 / "Cormoranii" au obținut a opta victorie grație unui penalti transformat în minutul 90+3

Premier League

Echipa lui Klopp a deschis scorul prin Mane în minutul 40, Maddison a egalat pentru oaspeți în minutul 80, însă gazdele au înscris golul victoriei în minutul 90+3 (penalti transformat de Milner).vs Tottenham 3-0vs Everton 1-0Norwich vs1-5Watford vs Sheffield United 0-0Sâmbătă, 19:30: West Ham vs Crystal PalaceDuminică, 16:00: Arsenal vs BournemouthDuminică, 16:00: Manchester City vs WolverhamptonDuminică, 16:00 Southampton vs ChelseaDuminică, 18:30: Newcastle vs Manchester United1. Liverpool 8 meciuri (20-6) 242. Manchester City 7 (27-7) 163. Leicester (14-7) 144. Burnley 8 (11-9) 125. Arsenal 7 (12-11) 126. West Ham 7 (10-9) 127. Tottenham 8 (14-12) 11 etc.