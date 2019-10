VIDEO Bayern Munchen, învinsă de Hoffenheim pe teren propriu / Dortmund, la al treilea 2-2 consecutiv (Rezultatele zilei)

Bundesliga

La Munchen, Adamyan a reușit o dublă în minutele 54 și 79 pentru Hoffenheim, în timp ce Lewandowski a înscris pentru bavarezi. Aici poți vedea cele trei goluri. Borussia a deschis scorul printr-un șut superb al lui Witsel ('20), Waldschmidt a egalat pentru gazde ('55), Hakimi a readus trupa lui Favre în avantaj ('67), însă Akanji a trimis mingea în propria poartă în minutul 90 (la fel cum a făcut și Delaney cu două etape în urmă, în meciul cu Frankfurt). Astfel, galben-negrii au terminat pentru a treia oară consecutiv la egalitate în Bundesliga, scor 2-2, după ce au condus cu 2-1.Frankfurt vs Dortmund 2-2 (Silva '43, Delaney '88 autogol / Witsel '11, Sancho '66)Dortmund vs Bremen 2-2 (Gotze '9, Reus '41 / Rashica '8, Frield '55)Freiburg vs Dortmund 2-2 (Waldschmidt '55, Akanji '90 autogol / Witsel '20, Hakimi '67)Bayer Leverkusen vs RB Leipzig 1-1 (Volland '66 / Nkunku '78)Paderborn vs1-2 (Zolinski '14 / Quaison '8, Brosinski '32 pen.) - Collins (Paderborn) a ratat un penalti în minutul 791. Bayern Munchen (golaveraj +12) 14 puncte2. RB Leipzig (+8) 143. Freibuirg (+8) 144. Leverkusen (+4) 145. Schalke (+7) 13 -1 meci6. Monchengladbach (+5) 13 - 1 meci7. Dortmund (+8)128. Wolfsburg (+5) 12 -1 meci