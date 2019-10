Tom Lawrence și Mason Bennett, jucătorii lui Derby, sancționați după ce au provocat un accident rutier

Richard Keogh şi alţi doi coechipieri, Tom Lawrence şi Mason Bennett, s-au aflat la o petrecere organizată de club, marţi seara, însă au insistat să rămână după ora stabilită şi să consume băuturi alcoolice. Conform BBC, Lawrence şi Bennett au condus sub influenţa alcoolui, iar grupul de jucători de la Derby County a fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia Keogh a suferit accidentarea gravă la genunchi.

Clubul Derby County a publicat, vineri, un comunicat oficial în legătură cu decizia de a-i sancționa pe Tom Lawrence și pe Mason Bennett.





”Clubul Derby County a completat ancheta disciplinară în cazul lui Tom Lawrence și al lui Mason Bennett, în legătură cu implicarea acestora în evenimentele petrecute marțea trecută, care au dus la arestarea acestora, urmând să se prezinte în tribunal, la data de 15 octombrie. Indiferent de sentința tribunalului, clubul nu va tolera ca un jucător sau un membru al stafului să se comporte într-o manieră care l-ar putea pune pe el, pe colegii săi sau pe alte persoane, în pericol de a se răni sau care aduce clubului o reputație proastă. Atât Lawrence cât și Bennett au fost amândoi amendați cu echivalentul salariului pe șase săptămâni, maximul limitei contractuale, și vor munci 80 de ore în folosul comunității. De asemenea vor merge la un program de reabilitare”, a fost comunicatul oferit de club.





Mason Bennett a oferit și el câteva declarații în legătură cu acest eveniment.





”În noaptea marți, 24 septembrie, am făcut niște greșeli uriașe, după ce am consumat băuturi alcoolice. Ce am făcut a fost greșit. Fiind fotbalist și cineva pe care fanii tineri îl urmăresc, știu că exemplu pe care afișez este crucial. Îmi este rușine. La 23 de ani sunt suficient de matur și am înțeles. Am înțeles că astfel de acțiuni au consecințe serioase. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acțiunile mele și accept sancțiunea clubului. Voi învăța din aceste evenimente și mă voi strădui să fiu un om mai bun. Nu există scuze pentru ce am făcut. Îmi cer scuze familiei mele, prietenilor mei, clubului, suporterilor Derby și întregii comunități fotbalistice. V-am dezamăgit”, a spus Mason Bennett.