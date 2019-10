​Liga 1: FCSB vs Dinamo (de la ora 20:30) / Rivalele se întâlnesc pentru prima oară în acest sezon - 19 ani fără "Unicul Căpitan"

FCSB: Bălgrădean - V. Crețu, I. Cristea, Planic, Panțâru - Oaidă, Ov. Popescu, Fl. Tănase - Man, Hora, Fl. Coman. Antrenor: Bogdan Argeș Vintilă

Rezerve: A. Vlad, Cr. Manea, Gnohere, Moruțan, Moutinho, Vînă, Ad. Popa





Dinamo: Piscitelli - D. Ciobotariu, Puljic, M. Popescu, Corbu - I. Filip, Mrzljak - Moura, Nistor, Moldoveanu - Montini. Antrenor: Dusan Uhrin

Rezerve: Straton, Klimavicius, A. Răuță, Bru, D. Popa, Neicuțescu, R. Grigore



Partida va fi condusă la centru de Istvan Kovacs. Acesta va fi ajutat de asistenţii Vasile Marinescu și Ovidiu Artene. Observator va fi Alexandru Deaconu.



Ultimele întâlniri directe:





Liga 1, returul sezonului regulat: Dinamo - FCSB 1-1, 11 noiembrie 2018

Liga 1, turul sezonului regulat: FCSB - Dinamo 3-3, 25 iulie 2018

Liga 1, returul sezonului regulat: Dinamo - FCSB 2-2, 18 februarie 2018

Liga 1, turul sezonului regulat: FCSB - Dinamo 1-0, 24 septembrie 2017



19 ani fără "Unicul Căpitan"



​Suflarea dinamovistă comemorează sâmbătă 19 ani de la moartea lui Cătălin Hîldan, cel supranumit de galeria lui Dinamo "Unicul Căpitan". Pe 5 octombrie 2000, la un meci amical disputat la Oltenița, Hîldan (24 de ani) a căzut secerat pe gazon în minutul 74 și nimeni nu a mai putut face ceva pentru a-l salva.

Cătălin suferise un atac cerebral, iar decesul a fost consemnat la un spital din Oltenița. Tricoul purtat de Hîldan (cel cu numărul 11) a fost retras pentru totdeauna de formația din Ștefan cel Mare.

Ce au făcut cele două formații în ultimele cinci etape:



FCSB Academica Clinceni vs FCSB 0-3 Academica Clinceni vs0-3

Dinamo

Ce au spus cei doi antrenori:





"Suntem în fața unui meci foarte important. Am încredere că jucătorii mei se vor ridica la nivelul acestui derby. A fost o săptămână normală de pregătire doar că e o altă concentrare înaintea unui derby.





N-am cine știe ce amintiri din meciurile cu Dinamo. Ce să comentez eu dacă ne ironizează cei de la Dinamo? Să fie sănătoși! Noi trebuie să marcăm. Cu siguranță va fi un spectacol frumos în tribune" - Bogdan Vintilă.





"E un joc important pentru noi. Nu simt presiune. Vreau să câștig și să jucăm cât mai bine. Derby-ul e despre tactică. Cu siguranță, FCSB va face o presiune foarte mare asupra noastră. Va trebui să avem inimă în acest meci. Sper să văd stadionul plin, noi vom face totul pentru a câștiga această partidă.





Nu pot spune cine e periculos din lotul celor de la FCSB, dar cei de acolo au cinci-șase jucători periculoși. Florinel Coman e unul dintre ei. FCSB joacă foarte bine cu mijlocașii lor centrali, am observat asta. Îmi place de ei. Până la urmă, e vorba despre atitudinea noastră, acesta e un lucru foarte important. Trebuie să jucăm foarte bine, cu FC Voluntari n-am făcut-o. Nu pot să dau detalii despre tactică sau cine va juca. Nu vreau să fac surprize pentru mine sau pentru echipa mea. Probabil că voi schimba unii jucători, dar voi decide asta mâine" - Dusan Uhrin.

Traficul rutier în zona Arenei Naționale va fi restricționat sâmbătă, începând cu ora 20.30, pentru desfășurarea meciului de fotbal dintre FCSB și Dinamo, anunță Brigada Rutieră a Capitalei citată de Mediafax.





Polițiștii vor restricționa traficul rutier începând cu ora 18.30, progresiv, în funcție de afluența publicului și dacă situația o va impune, pe Strada Maior Coravu, între Șoseaua Mihai Bravu și intrarea în stadionul Național Arena, precum și străzile care intersectează și acced în acest tronson; pe Bulevardul Pierre de Coubertin, între Strada Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în Stadionul Naţional Arena precum și străzile care intersectează și acced în acest tronson; pe Strada Tony Bulandra, între Strada Vatra Luminoasă și rond Strada Maior Coravu, precum și pe Strada Sergent Vasile Șerbănică, între acces Arena Națională și Bulevardul Basarabia (cu excepția riveranilor).

FCSB vs CFR Cluj 0-0CSU Craiova vs0-1vs Viitorul 2-1Gaz Metan Mediaș vs FCSB 4-0vs Voluntari 2-1Astra Giurgiu vs Dinamo 3-2Dinamo vs Botoșani 1-1Sepsi Sfântu Gheorghe vs0-1vs Hermannstadt 3-0