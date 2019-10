Neil Lennon, antrenor Celtic: "Am fost absolut impecabili împotriva unei echipe foarte bune"

Neil Lennon, antrenorul celor de la Celtic Glasgow, și-a lăudat echipa după victoria în fața CFR-ului, scor 2-0, fiind de părere că elevii săi "au fost absolut impecabili împotriva unei echipe foarte bune". Totuși, tehnicianul campioanei Scoției a avut și un regret: ar fi vrut să câștige la o diferență mai mare.







"A fost foarte palpitant în seara asta. E minunat să revii ca manager pe scena Celtic Park. Mi-am dorit un meci solid din partea echipei și am primit mai mult decât atât. Mi s-a părut că am fost excepționali. Singura mea dezamăgire este că nu am câștigat meciul la o diferență mai mare.



Funcționăm ca echipă, avem o adevărată soliditate și o fluiditate în atac. Am arătat cu adevărat puternici și am meritat clar victoria. Au fost și câteva prestații individuale de excepție, iar de la primul până la al 11-lea, mi s-a părut că am fost absolut impecabili împotriva unei echipe foarte bune.



Așa că am parte de performanțe mari din partea echipei. Cred că o să mai urmeze. Le-am spus jucătorilor astăzi că suntem în faza de creare a unei echipe bune", a spus Neil Lennon, după victoria cu CFR Cluj, potrivit Digi Sport.



Dan Petrescu spunea după tragerea la sorți că Celtic și Lazio sunt favoritele grupei, iar Lennon a comentat după meciul cu CFR Cluj afirmația tehnicianului român. "Păi, e normal să spună asta, nu? Am învățat să nu iau de bun tot ce spune Dan", a precizat, amuzat, Neil Lennon.





"Cred că oricine poate câștiga grupa. Au trecut doar două meciuri. Este încă foarte deschisă. Trebuie să mergem la Lazio și va fi foarte dificil, dar avem un start foarte bun în grupă", a continuat Lennon.





Grupa E, rezultatele serii:



Celtic Glasgow – CFR Cluj 2-0



Au marcat: Edouard ’20, Elyounoussi ’59



Lazio Roma – Rennes 2-1



Au marcat: Milinkovic-Savic ’64, Immobile ’75 / Morel ’55



Clasament:



1. Celtic (3:1) 4 puncte

2. CFR Cluj (2:3) 3

3. Lazio (3:3) 3

4. Rennes (2:3) 1







