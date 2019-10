VIDEO CM Rugby: Italia va fi susținută din spațiul cosmic la meciul de vineri cu Africa de Sud

Parmitano va urmări confruntarea din grupa B în Staţia spaţială internaţională (ISS), aflată pe o orbită la 400 km deasupra Terrei.



Italia, în cazul unei victorii, se va califica pentru prima oară în sferturile Cupei Mondiale de rugby.



Cosmonautul italian, care se află în spaţiu din luna iulie, a transmis un mesaj selecţionatei de rugby printr-un mesaj video postat de Agenţia Spaţială Europeană: ''Sunteţi o echipă şi trebuie să munciţi împreună pentru a vă atinge ţelul, care este de a obţine victoria



În august, italianul a devenit primul DJ spaţial, când a făcut un mixaj de melodii din partea ISS pentru un club din Ibiza.



An out of this world good luck message from @esa astronaut @astro_luca to @Federugby team.



The rugby mad Italian fan will get to watch #RSAvITA from the International Space Station thanks to a special broadcast feed produced by World Rugby on Friday. #RWC2019 pic.twitter.com/E5NjGOYz3R