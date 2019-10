VIDEO Liverpool - Salzburg 4-3 / Spectacol total pe Anfield; Salah, decisiv pentru "cormorani"

Anfield a fost gazda celui mai spectaculos meci al serii din Champions League. Liverpool a condus cu 3-0, însă s-a văzut egalată de Salzburg. În ciuda revenirii de senzație, austriecii au plecat învinși din Anglia, după ce Salah a bifat "dubla" în minutul 69 și a adus cele trei puncte "cormoranilor".





Grupa E, rezultatele serii:





Liverpool - Salzburg 4-3





4. Genk (2-6) 1





Ce a spus Jurgen Klopp





"Nu sunt furios. Am văzut că am jucat bine, dar am luat decizii proaste în unele momente. Dar este bine că am reuşit să marcăm un gol foarte important. Nu putem să ne gândim că vom câştiga toate meciurile de acasă cu 6 sau 7-0. Principala noastră greşeală este că am pierdut controlul meciului câteva minute şi acest lucru nu trebuia să se întâmple. Avem o grupă dificilă, dar acum am câştigat primele noastre puncte", a declarat Klopp, atrenorul lui Liverpool.







Au marcat: Mane 9, Robertson 25, Salah 36, 69 / Hwang Hee-Chan 39, Minamino 56, Haland 601. Napoli (2-0) 4 puncte2. Salzburg (9-6) 33. Liverpool (4-5) 3