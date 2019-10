​Europa League: Celtic vs CFR Cluj (22:00) / CFR, în căutarea unei noi victorii la Glasgow; Scoțienii, dornici de revanșă

CFR Cluj vs Celtic

​CFR Cluj are amintiri frumoase la Glasgow, după ce în urmă cu o lună și jumătate obținea o victorie spectaculoasă în fața lui Celtic și o elimina în preliminariile Champions League. Sorții le-au adus din nou față în față, de data aceasta fiind adversare în grupele Europa League. În mod cert, scoțienii sunt dornici de revanșă, iar misiunea campioanei României va fi una mult mai dificilă. Confruntarea începe la ora 22:00 și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus și LiveText pe HotNews.ro.





CFR Cluj și Celtic Glasgow au fost adversare în turul trei prleiminar al Champions League. După 1-1 în Gruia, CFR Cluj a obținut o victorie spectaculoasă la Glasgow, scor 4-3, obținând calificarea în play-off-ul competiției.







Cele două formații au ajuns apoi în aceeași grupă a Europa League, după ce campioana României a fost eliminată în play-off-ul Champions League de Slavia Praga (0-1 acasă, 0-1 în deplasare), iar Celtic a trecut în play-off-ul Europa League de AIK Stockholm (2-0 acasă, 4-1 în deplasare).





De știut despre cele două echipe:





CFR Cluj a debutat excelent în Grupa E a Europa League, cu o victorie pe teren propriu în fața celor de la Lazio, scor 2-1. De partea cealaltă, Celtic a terminat la egalitate cu Rennes, în deplasare, scor 1-1.

Celtic n-a mai pierdut chiar de la meciul cu CFR Cluj, tot de pe teren propriu (scor 3-4), în urma căruia a fost eliminată în turul trei preliminar al Champions League. De atunci, campioana Scoției a adunat nu mai puțin de zece partide consecutive fără înfrângere, dintre care opt au fost câștigate.

Celtic este lider în campionat după șapte etape disputate, cu 19 puncte (6 victorii și un egal). La rândul său, CFR Cluj se poate lăuda cu prima poziție în clasamentul Ligii 1, având 24 de puncte după 11 etape (7 victorii, 3 remize și o înfrângere).

În ultimul meci jucat, CFR Cluj s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Gaz Metan Mediaș, scor 3-0, în timp ce Celtic a terminat la egalitate cu Hibernian, în deplasare, scor 1-1.



CFR Cluj, program complet în Grupa E



CFR Cluj - Lazio 2-1

Celtic - CFR Cluj / 3 octombrie / ora 22:00

Rennes - CFR Cluj / 24 octombrie / ora 22:00

CFR Cluj - Rennes / 7 noiembrie / ora 20:00

Lazio - CFR Cluj / 28 noiembrie / ora 22:00

CFR Cluj - Celtic / 12 decembrie / ora 20:00.



Programul etapei a doua din grupele Europa League:



17:50





FC Astana - Partizan





19:55





AZ Alkmaar - Manchester Utd

Basaksehir - B. Monchengladbach

Besiktas - Wolves

Braga - Slovan Bratislava

CSKA Moscow - Espanyol

Ferencvaros - Ludogorets

Feyenoord - FC Porto

Oleksandriya - Gent

St Etienne - Wolfsburg

Wolfsberger AC - AS Roma

Young Boys - Rangers





22:00





Arsenal - St. Liege

Celtic - CFR Cluj

Dudelange - Qarabag

Guimaraes - Eintracht Frankfurt

Krasnodar - Getafe

Lazio - Rennes

Lugano - Dyn. Kyiv

Malmo FF - FC Copenhagen

Rosenborg - PSV

Sevilla - APOEL

Sporting - LASK Linz

Trabzonspor - Basel