David Pemsel va fi noul director executiv al Premier League

Premier League a anunțat, miercuri, pe site-ul oficial, faptul că David Pemsel, directorul The Guardian, a preluat funcția de director executiv.





Pemsel a fost ales în unanimitate, într-o ședință specială a acționarilor, la data de 2 octombrie.





”Abia așteptăm să lucrăm cu David și suntem siguri că va fi un plus important pentru Premier League. În același timp, dorim să împărtășim aprecierea imensă pe care i-o purtăm lui Richard Masters, care a condus Premier League, în acest an, din funcția de director executiv interimar. Richard și echipa lui au făcut o treabă extraordinară și vor continua să conducă Liga, sub îndrumarea lui David”, este o parte din mesajul publicat de oficialii Premier League.





La rândul său, David Pemsel a comentat: ”M-am bucurat de cei opt ani petrecuți la Guardian Media Group și vreau să mulțumesc tuturor pentru suportul și prietenia lor. Acum, însă, este momentul perfect să abordez o nouă provocare. Abia aștept să întâlnesc echipa și să lucrez cu ea pentru evoluția Premier League”.





David Pemsel va intra în funcție începând cu luna aprilie, 2020, potrivit Mediafax.