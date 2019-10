Presiunea a dat roade: Gazonul de pe stadionul "Ion Oblemenco" va fi schimbat cu unul hibrid

Mihail Genoiu a transmis, miercuri, că a discutat cu conducerea CNI despre schimbarea gazonului, iar constructorul a confirmat disponibilitatea de a-l înlocui.



“Este miercuri şi aşa cum am promis, miercuri aşteptam un răspuns de la constructor în privinţa modului de schimbare a gazonului. Acest răspuns a venit. Acum câteva momente, am avut o discuţie telefonică cu conducerea CNI, constructorul a confirmat disponibilitatea lui de a înlocui acest gazon”, a spus primarul Craiovei.



El susţine că există două variante de înlocuire: un gazon natural pe strat de nisip sau un gazon hibrid.



“Există două variante la ora aceasta: o variantă foarte rapidă de înlocuire a gazonului cu un gazon natural pe strat de nisip conform speificaţiilor tehnice care au existat la baza acestui proiect, există şi a doua variantă de înlocuire a gazonului cu un gazon hibrid. Această variantă este cea pe care o solicită cea mai mare parte a jucătorilor, marea parte a profesiniştilor din fotbal şi este o măsură şi o variantă pe care şi noi o agreem. În sensul acesta, deja am trimis către CNI o solicitare în care propunem înlocuirea soluţiei tehnice din gazon natural în gazon hibrid, cu o cofinanţare acordată de Primăria Craiova pentru suportarea diferenţei de valoare”, a mai declarat Mihail Genoiu.



Antrenorul CS Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a cerut în repetate rânduri schimbarea gazonului de pe stadionul “Ion Oblemenco”, plângâdu-se de calitatea acestuia şi ameninţând că va muta echipa pe un alt stadion.