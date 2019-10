VIDEO Manchester City - Dinamo Zagreb 2-0 / Rezervele Sterling și Foden au adus victoria "cetățenilor"

Manchester City a bifat a doua victorie consecutivă în actualul sezon de Champions League, după ce s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Dinamo Zagreb, scor 2-0. Sterling și Foden, introduși pe teren de Pep Guardiola în repriza secundă, au adus cele trei puncte cetățenilor.





După 0-0 la pauză, Guardiola a făcut prima schimbare în minutul 56, când Sterling a intrat în locul lui Bernardo Silva. Zece minute mai târziu, englezul a deschis scorul pe Etihad Stadium. Rezultatul final a fost stabilit în prelungiri (90+5'), după ce Foden (intrat pe teren în minutul 90+1, în locul lui David Silva) l-a învins pe portarul Livakovic cu un șut de la 12 metri.





Vezi aici rezumatul meciului Manchester City vs Dinamo Zagreb.







Manchester City are punctaj maxim după două etape disputate în Grupa C a Champions League. În prima rundă, "cetățenii" au învins-o cu 3-0, în deplasare, pe Șahtior. De partea cealaltă, Dinamo Zagreb are trei puncte, după ce în primul meci a câștigat categoric pe teren propriu în fața celor de la Atalanta, scor 4-0.



Rezultatele serii în Grupa C:





Manchester City - Dinamo Zagreb 2-0

Au marcat: Sterling 66, Foden 90+5



Atalanta - Sahtior 1-2

Au marcat: Zapata 28 / Moraes 41, Solomon 90+5



Clasament:



1. Manchester City 6 (5-0)

2. Dinamo Zagreb 3 (4-2)

3. Sahtior 3 (2-4)

4. Atalanta 0 (1-6)