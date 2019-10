Bradley de Nooijer: "Atitudinea rasistă a lui Nicuşor Bancu este inacceptabilă într-o ţară a Uniunii Europene"

CS U Craiova vs Viitorul

Fundaşul olandez al echipei FC Viitorul, Bradley De Nooijer, a acuzat, într-un comunicat, "atitudinea ofensatoare, jignitoare, rasistă a lui Nicuşor Bancu", considerând că "este inacceptabil ca în 2019, într-o ţară a Uniunii Europene, să existe un astfel de comportament faţă de un coleg de joc", transmite News.ro.





”Referitor la comportamentul jignitor al unui adversar faţă de mine, din partida desfăşurată cu Universitatea Craiova, doresc să fac următoarele precizări:



Am venit în anul 2017 în România cu singurul scop de a juca fotbal şi sunt fericit că prin munca depusă în această perioadă, prin evoluţiile mele, am ajutat echipa la realizarea obiectivelor.



Am avut mereu referinţe frumoase despre fotbalul românesc în momentul în care am decis să vin la FC Viitorul şi am vorbit mereu laudativ despre jucătorii români şi despre fotbalul românesc în toate interviurile pe care le-am oferit presei din ţara mea natală, Olanda.



Din păcate, atitudinea ofensatoare, jignitoare, rasistă a lui Nicuşor Bancu din acest meci contravine inclusiv fair-play-ului care ar trebui să fie regula de bază a fotbalului. Este inacceptabil ca în 2019, într-o ţară a Uniunii Europene, să existe un astfel de comportament faţă de un coleg de joc.



Am văzut, din păcate, că nici măcar după ce imaginile surprinse de camerele TV prezintă clar aceste jigniri şi comportamentul rasist, xenofob faţă de mine, jucătorul Craiovei nu are puterea de a-şi recunoaşte greşeala!



Acesta este oare comportamentul pe care Bancu şi l-ar dori din partea adversarilor dacă ar evolua într-un alt campionat?



Sunt profund afectat de cele întâmplate şi vreau doar să fiu tratat cu respect, cu aceeaşi măsură ca orice alt jucător care evoluează în campionatul României, indiferent de ţara din care provine sau culoarea pielii, iar astfel de lucruri să nu se mai repete”, se arată în comunicatul lui Bradley de Nooijer, informează digisport.ro.



Fotbalistul Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu, l-ar fi înjurat pe jucătorul de la FC Viitorul Bradley De Nooijer, la meciul de luni seară, din etapa a XI-a a Ligii I.



"Când voiam să intru în vestiar am fost oprit de arbitrul de centru şi mi-a spus că sunt eliminat pentru că aş fi adus injurii arbitrului de tuşă. A fost o altercaţie şi Bancu i-a spus lui Bradley De Noojier: Du-te în aia mă-tii de negru împuţit! I-am spus arbitrului că nu e normal să se întâmple aşa ceva. Iar la pauză, centralul mi-a spus că domnul Şovre i-a spus că i-am adus injurii. Nu pot să înţeleg, sunt un antrenor coleric", a declarat antrenorul FC Viitorul, Cătălin Anghel.



Jucătorul Nicuşor Bancu a afirmat că nu ţine minte nimic, dar şi-a cerut scuze: "Nu cred că am spus aşa ceva. A fost un clinci ca la fotbal, m-am băgat, au fost înjurături, dar nu cred că a fost aşa ceva. Dacă am greşit, îmi cer scuze, dar am fost puţin nervos şi poate de asta am zis ceva".



Managerul Universităţii Craiova, Victor Piţurcă, a declarat, luni seară, că va sta de vorbă cu Nicuşor Bancu, pentru a vedea dacă este adevărat că i-ar fi adresat injurii lui Bradley de Nooijer, la meciul cu FC Viitorul, subliniind că el nu trece uşor peste astfel de gesturi.



”Nu am văzut faza, dar nu cred că se poate întâmpla aşa ceva. E căpitanul nostru, un jucător aprig în joc, dar nu cred că s-a întâmplat aşa ceva. Voi sta de vorbă cu el, eu nu trec uşor peste astfel de gesturi. Nu are voie niciun jucător al Universităţii să se comporte aşa”, a spus antrenorul.



Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în cazul incidentului de la meciul Universitatea Craiova - FC Viitorul, scor 3-1, când Nicuşor Bancu i-ar fi adresat insulte rasiste lui Bradley de Nooijer.



"Astăzi s-a dispus autosesizare!", a scris preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba, pe Facebook, el distribuind un articol în acest sens.