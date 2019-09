FC Hermannstadt i-a reziliat contractul antrenorului Costel Enache

"A.F.C. Hermannstadt a reziliat astăzi în condiții amiabile contractul cu antrenorul Constantin Enache! Pe această cale, clubul nostru îi mulțumește încă o dată pentru tot binele făcut echipei și pentru performanța de a califica pe A.F.C. Hermannstadt în optimile de finală ale Cupei României. Sub conducerea tehnicianului în vârstă de 46 de ani, echipa sibiană a strâns 10 puncte în 11 etape și se situează pe locul 12 în Liga I după 3 victorii, un egal și 7 înfrângeri. În zilele următoare, A.F.C. Hermannstadt va anunța oficial numirea unui nou antrenor și ce schimbări vor interveni în cadrul staffului. Mult succes în carieră, Costel Enache!", se arată în comunicatul emis de club.





De altfel, Enache a anunțat încă de sâmbătă, după meciul cu FC Botoșani, scor 0-1, că intenționează să demisioneze: "O dezamăgire, nu am reuşit să ne apropiem de obiectiv. Nu ar fi trebuit să pierdem azi, dar oricum în ultima vreme am jucat anost. Lucrurile nu pot continua aşa, nu am fost inspirat, nu am putut să-i motivez pe jucătorii mei, chiar dacă am muncit bine la antrenamente, nu am găsit soluţii pentru jocuri. De aceea, vă anunţ că e ultimul meu meci la Hermannstadt", a spus Enache.





Costel Enache s-a despărţit de Astra în vară şi a preluat-o pe Hermannstadt, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Vasile Miriuţă în Ungaria, la Kisvarda. Pe banca sibienilor, Enache a înregistrat trei victorii, un rezultat de egalitate şi şapte înfrângeri.





Antrenorul din Piatra Neamţ o lasă pe Hermannstadt pe locul 11 și calificată în optimile de finală ale Cupei României. În cariera sa, acesta a mai pregătit formațiile Ceahlăul Piatra Neamţ, Poli Iaşi, Dunărea Galaţi, FC Botoşani şi Astra Giurgiu. În plus, tehnicianul a fost selecţioner al reprezentativelor U18 şi U19 ale României.