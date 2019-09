Adrian Mutu: "Chiar şi azi am primit o ofertă de a antrena în Liga 1"

Fostul căpitan al primei reprezentative a României, Adrian Mutu, care urmează în prezent cursurile pentru licenţa Pro în cadrul Şcolii Federale de Antrenori, a declarat, luni, la Casa Fotbalului, că a primit o ofertă de a prelua o formaţie din Liga 1, dar nu este hotărât dacă o va accepta sau nu, informează Agerpres.





"Totul e bine până acum, sunt dornic să învăţ. Cred că vor fi lecţii interesante la cursul Pro şi sper să învăţ cât mai multe. Deocamdată sunt bine, am început campionatul (n.r. - în Emiratele Arabe Unite), am două victorii din două meciuri, deci e totul în regulă. În primul rând trebuie să îmi iau licenţa Pro, asta e cel mai important, iar după aceea voi vedea. În sezonul trecut fusese ceva cu Botoşani, atunci am vorbit... Dar chiar şi azi am primit ofertă din Liga 1, dar nu vă spun, mă mai gândesc", a spus Mutu, prezent la sediul FRF acolo unde au loc cursurile Pro.





Întrebat dacă oferta este de la Astra Giurgiu, Mutu a răspuns: "Nu contează. Atâta timp cât echipele au antrenori şi eu nu sunt hotărât de ceea ce vreau să fac nu voi spune nimic pentru că nu e normal. Discuţiile astea sunt şi vor fi, şi nu numai cu mine, ci şi cu alţii (n.r. - alţi antrenori). Le-am făcut şi eu când eram preşedinte la Dinamo şi ştiu că se fac, chiar dacă uneori nu se concretizează nimic. Dar discuţii se fac atunci când conducerea consideră că echipa scârţâie din anumite puncte de vedere".





Referitor la situaţia în care au fost echipele Dinamo şi FCSB, care au ocupat pe rând ultimul loc al clasamentului Ligii I, Adrian Mutu a afirmat: "Am urmărit campionatul, ştiu că Dinamo şi FCSB au fost colege de clasament acolo jos, şi nu e bine pentru fotbalul românesc. Sunt echipele cele mai cunoscute în Europa şi nu e bine. Dar îşi vor reveni. La Dinamo s-a întâmplat ce s-a întâmplat, la FCSB cam acelaşi lucru... În general în România se întâmplă lucruri pe care nu le înţeleg şi care nu fac bine fotbalului nostru. Dar sperăm ca pe viitor să ne schimbăm".





În vârstă de 40 de ani, Adrian Mutu şi-a început cariera de antrenor anul trecut când a condus formaţia FC Voluntari în 11 partide din Liga 1. Din 20 iulie 2018 fostul fotbalist este antrenor principal al echipei a doua a clubului Al Wahda din Emiratele Arabe Unite.