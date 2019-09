Eden Hazard vrea să își relanseze sezonul la Real Madrid: "Am nevoie de un gol, o pasă decisivă. Știu că sunt un jucător foarte bun"

Cumpărat de Real Madrid pentru 100 de milioane de euro, Eden Hazard a avut un start de sezon ratat, fiind accidentat, iar de la revenire nu s-a făcut remarcat. Starul "galacticilor" a explicat, într-o conferință de presă, că are nevoie de un gol sau o pasă decisivă pentru a-și relansa sezonul. În plus, belgianul s-a arătat încrezător în calitățile sale: "Știu că sunt un jucător foarte bun".





"Știu că primele luni au fost complicate. Am avut acea accidentare. Toată lumea se așteaptă ca eu să înscriu trei goluri în fiecare meci ... Este nevoie de puțin timp, pentru a da totul la antrenament, pentru a mă bucura pe teren așa cum am făcut toată cariera mea, și atunci vor veni și golurile, și momentele frumoase.







Criticile sunt normale, nu mă afectează deloc. Niciodată nu le-am acordat cu adevărat atenție. Știu când joc bine sau când nu. Simt că sunt la 100%. Nu mai sunt accidentat, m-am recuperat complet. Când voi începe să înscriu, să fiu decisiv, să fac jocuri bune, totul va deveni mai uşor. Este ceea ce îmi lipsește. Am nevoie de un meci bun, un gol, o pasă decisivă, ceva prin care să îmi relansez sezonul.





Depinde doar de mine să fiu unul dintre cei mai buni jucători din lume. Nu am nicio îndoială cu privire la abilitățile mele, la calitățile mele. Știu că sunt un jucător foarte bun. Atât timp cât am încredere, voi da tot ce am mai bun pe teren", a declarat Eden Hazard, conform AFP.



Hazard a fost transferat de Real Madrid în această vară de la Chelsea pentru 100 milioane euro, plus bonusuri care pot urca până la 140 milioane euro.





Mijlocașul belgian a fost însă urmărit de ghinion și s-a accidentat la coapsa stângă, la un antrenament efectuat la jumătatea lunii august, ratând primele etape ale sezonului din La Liga. Hazard și-a făcut debutul oficial la Real Madrid pe 14 septembrie, într-un meci cu Levante. El a fost introdus pe teren în minutul 60.





De atunci, belgianul a mai evoluat în trei partide: cu PSG în Champions League (a jucat 69 de minute), cu Sevilla (89 de minute) și Atletico Madrid (76 de minute) în La Liga.





Real Madrid va evolua marți, de la ora 19:55, pe teren propriu, împotriva celor de la Club Brugge KV, în etapa a doua din Grupa A a Champions League. În primul meci, madrilenii au fost învinși categoric de PSG pe Parc des Princes, scor 3-0.



Clasamentul Grupei A din Champions League:





1. PSG (3:0) 3 puncte

2. Club Brugge KV (0:0) 1

3. Galatasaray (0:0) 1

4. Real Madrid (0:3) 0