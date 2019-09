​Liga 1: Antrenorul Costel Enache și-a dat demisia, după ce Hermannstadt a fost învinsă de FC Botoșani, scor 0-1

"O dezamăgire, nu am reuşit să ne apropiem de obiectiv. Nu ar fi trebuit să pierdem azi, dar oricum în ultima vreme am jucat anost. Lucrurile nu pot continua aşa, nu am fost inspirat, nu am putut să-i motivez pe jucătorii mei, chiar dacă am muncit bine la antrenamente, nu am găsit soluţii pentru jocuri. De aceea, vă anunţ că e ultimul meu meci la Hermannstadt", a spus Enache.





Formaţia FC Botoşani a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a XI-a a Ligii I. Golul a fost marcat de Enriko Papa, în minutul 47.





În minutul 90, tehnicianul Costel Enache a primit un cartonaş galben.



Costel Enache s-a despărțit de Astra în vară și a preluat-o pe Hermannstadt, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Vasile Miriuță în Ungaria, la Kisvarda. Pe banca sibienilor, Enache a bifat trei victorii, un rezultat de egalitate și șapte înfrângeri.Antrenorul din Piatra Neamț o lasă pe Hermannstadt pe locul 11. În cariera sa, acesta a mai pregătit echipele Ceahlăul Piatra Neamț, Poli Iași, Dunărea Galați, FC Botoșani și Astra Giurgiu. În plus, acesta a bifat și meciuri în postura de selecționer al reprezentativelor U18 și U19 ale României.