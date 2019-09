Liga 1: Dinamo București vs FC Voluntari 2-1 - Golul victoriei, înscris în inferioritate numerică / Oaspeții au ratat un penalti

Dinamo - Voluntari este partida care a deschis etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Ligii 1. Gruparea pregătită de tehnicianul Dusan Uhrin a câștigat cu 2-1, după ce Montini și Puljic au punctat în poarta ilfovenilor. Balaur a încris unicul gol al formației lui Bergodi, informează Mediafax.

Dinamo a început hotărâtă partida de pe Ștefan cel Mare. În minutul trei, Mattia Montini a încercat să îl învingă pe Mitrev, dar a șutat pe lângă poartă. În minutul 15, echipa oaspete a fost aproape de gol, dar mingea trimisă de Cătălin Țîră a trecut pe lângă bară. Ilfovenii s-au mai jucat cu ocaziile la poarta alb-roșilor, dar tabela de marcaj a rămas intactă la pauză.





La șase minute de la revenirea de la vestiare, Dan Nistor a executat o lovitură liberă, iar Mattia Montini a înscris cu capul. În minutul 62, Mihai Popescu de la Dinamo i-a pus piedică unui adversar, în careu, și arbitrul a dictat penalti. Mihai Căpățână nu a reușit să aducă egalarea. Ricardo Piscitelli a barat șutul trimis de jucătorul lui Bergodi.





În minutul 72, Dinamo a rămas în zece oameni, după ce Deian Sorescu a văzut al doilea galben și a primit roșu, în urma unei simulări. La trei minute distanță, Voluntari a restabilit egalitatea prin reușita lui Ionuț Balaur. Bucuria ilfovenilor nu a durat mult, Dan Nistor a oferit din nou o pasă de gol. De data aceasta l-a servit pe Ante Puljic, tot în urma unei lovituri libere.





Pe final, Voluntari a fost la un pas să egaleze din nou, dar șutul lui Avto a trecut pe lângă poartă.





S-a încheiat 2-1 pentru Dinamo, echipă care a adunat 13 puncte, după 11 etape scurse în sezonul regulat. În urma acestei înfrângeri, Voluntari a înregistrat al șaselea eșec consecutiv în campionat.

Au evoluat următoarele echipe:





Dinamo: Piscitelli - Ciobotariu, Puljici, Popescu, Corbu - Mrzljak (Răuţă '70), Filip - Sorescu, Nistor, R. Moldoveanu (Neicuţescu '66) - Montini (Gabriel De Moura '82). Antrenor Dusan Uhrin;





FC Voluntari: Mitrev - Costin, Achim, Balaur, Vlad - Căpăţînă, Gorobsov (Măţan '74), Laidouni - I. Gheorghe (Simonovski '74), Ţîră, Ebralidze. Antrenor Cristiano Bergodi:





Cartonaşe galbene: Mrzljak '30, Sorescu '33 şi '71, Corbu '60, Nistor '90+4 / Căpăţînă '60, Ţîră '65, Măţan '90.





Cartonaş roşu: Sorescu '71





Arbitri: Sebastian Colţescu - Alexandru Vodă şi Adrian Popa - Ionuţ Coza; Observatori: Constantin Ştefan şi Ion Căţoi.

