​Liga 2: Miercurea Ciuc vs Universitatea Cluj 1-1, în etapa a noua

Au marcat: Magyari '65 / Crăciun '76.





După acest rezultat, cele două echipe îşi păstrează poziţiile în clasament, Universitatea Cluj, locul 12, cu 10 puncte, iar Csikszereda, locul 14, cu nouă puncte.





Sâmbătă vor avea loc următoarele meciuri:





11:00 CSM Reşiţa vs Farul Constanţa;

11:00 Viitorul Pandurii Târgu Jiu vs ASU Poli Timişoara;

11:00 UTA Arad vs Daco-Getica;

11:00 Gloria Buzău vs Concordia Chiajna;

11:00 Dunărea Călăraşi vs Pandurii Târgu Jiu;

12.00 FC Argeş vs Turris-Oltul Turnu Măgurele.





Duminică vor avea loc partidele Ripensia Timişoara vs Sportul Snagov, de la ora 11.00, şi Metaloglobus vs Rapid Bucureşti, de la ora 12.00. Marţi, de la ora 17.45, va avea loc întâlnirea FC Petrolul vs CS Mioveni.