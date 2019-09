Ianis Hagi: "Serie A este o ligă foarte bună. Dacă ar fi o oportunitate să revin, de ce nu?"

Ianis Hagi (20 de ani) a oferit un interviu pentru italienii de la calcionapoli24.it, în care a vorbit și despre planurile sale de viitor. Jurnaliștii nu au ratat ocazia să îl întrebe dacă ar mai fi tentat de o nouă experiență în Serie A, după cea de la Fiorentina, iar mijlocașul a fost foarte clar.





Hagi jr. s-ar întoarce în fotbalul italian pe viitor, dacă se va ivi ocazia. Este conștient că momentul nereușit din perioada Fiorentina a fost pricinuit de mai mulți factori, printre care și vârsta.

"Am amintiri frumoase din Italia, chiar dacă nu am jucat mult la Fiorentina. Eram prea tânăr, dar am învăţat mult şi m-am maturizat mult din punct de vedere fizic şi tactic. Serie A este una dintre cele mai bune ligi din lume, dacă ar fi o oportunitate să revin, de ce nu?", a spus Ianis Hagi.





Presa din Italia a scris despre interesul altor echipe din Italia pentru Ianis în vară, dar în cele din urmă a ales Belgia. Transferul lui Ianis Hagi la Genk a fost anunțat la mijlocul lunii iulie de către clubul belgian. A semnat un contract valabil până în 2024, iar FC Viitorul a încasat opt milioane de euro din partea lui Genk.





Fotbalistul a adunat aproape 90 de partide oficiale în tricoul Viitorului, iar acum e gata pentru a doua aventură europeană. În perioada 2016-2018, Ianis a fost legitimat la Fiorentina, însă n-a reușit să se impună la italieni, scrie Mediafax.