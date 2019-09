Cupa României: FCSB, ultima echipă calificată în optimile de finală (2-0 vs Metaloglobus)

Golurile au fost marcate de Moruţan '14 şi Man '40.

”Sunt fericit că am marcat, dar cel mai mult mă bucur că am ajutat echipa să câștige. E mai importantă calificarea în optimi. Încerc să intru de la meci la meci mai bine. Acum am acumulat 45 de minute, e bine pentru mine, dar vreau să cresc. Sper să continui să marchez. A fost greu să stau pe margine și să mă uit la colegii mei cum luptă, iar eu să nu pot să fac nimic. Sper să nu mai am parte de accidentări.





Nu stăm prea bine în clasament, dar sperăm să avem rezultate mai bune în etapele următoare. E importantă câștigarea Cupei, sperăm să o reușim asta. Îmi lipsește un trofeu și sper să câștigăm în acest an ceva. Vintilă e un antrenor bun, ok, ne dă încredere, vorbește cu noi și asta ne motivează” - Dennis Man la Telekom Sport.