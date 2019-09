Cupa României: Hermannstadt, în optimi - Victorie în inferioritate numerică contra celor de la Chindia Târgoviște

Hermannstadt s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale Cupei României, impunându-se cu scorul de 1-0 în meciul disputat la Ploieşti cu Chindia Târgovişte, în care a jucat în inferioritate numerică din minutul 68, transmite News.ro.









În minutul 68, de la învingători a fost eliminat Vodă.

În optimi s-au mai calificat echipele Dinamo, Astra Giurgiu, Foresta Suceava, Metalul Buzău, Academica Clinceni, FC Voluntari şi Universtatea Cluj. Au loc miercuri:

CS Făurei - CS Mioveni

Industria Galda - FC Petrolul Ploieşti

CSM Reşiţa - Universitatea Craiova

FC Botoşani - CFR Cluj.





Se vor disputa joi:





Ripensia Timişoara - Sepsi OSK Sf. Gheorghe (stadion Electrica – Timişoara, ora 16:30)



Sănătatea Cluj - FC Viitorul Constanţa (Cluj Arena – Cluj-Napoca, ora 16:30, în direct la Digi, Look, Telekom)



Fotbal Club Rapid - ACSM Politehnica Iaşi (stadion Gloria – Buzău, ora 18:45, în direct la Digi, Look, Telekom)



Metaloglobus Bucureşti - FCSB (stadion Anghel Iordănescu – Voluntari, ora 21:30, în direct la Digi, Look, Telekom).