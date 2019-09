Victor Pițurcă își impune dorințele la Craiova - Gazonul va fi schimbat și va costa 300.000 de euro

După ce Victor Pițurcă a amenințat că mută echipa de pe "Ion Oblemenco" dacă nu se vor lua măsuri în privința gazonului, autoritățile din Craiova au reacționat și sunt gata să plătească 300.000 de euro pentru noua suprafață de joc. Antrenorul oltenilor a anunțat că gazonul va fi unul de calitate, la fel ca pe Amsterdam Arena sau Wanda Metropolitano, și va fi montat în luna octombrie.







Victor Pițurcă a declarat că noul gazon de pe stadionul "Ion Oblemenco" va fi unul mixt: 94 - 95% va fi iarbă naturală, iar 5 - 6% gazon sintetic.





Oblemeco va avea gazon ca pe Amsterdam Arena sau Wanda Metropolitano





"Am vorbit cu primarul Craiovei şi el, ca şi noi, are ambiţia să pună cel mai bun gazon, unul de 5 stele. Afară, firma se numeşte Grass Master, e din Olanda şi la ei au apelat şi unele dintre marile echipe, care au suprafeţe de joc de calitate, cum ar fi Ajax, Tottenham, City, Atletico Madrid, Bilbao. Deci, Craiova va avea teren ca pe Amsterdam Arena şi Wanda Metropolitano", a declarat Victor Piţurcă, potrivit gsp.ro.





Prețul gazonului - 300.000 de euro





"Am vorbit direct cu firma mamă, nu prin intermediari, deci am exclus comisioanele de intermediere, dar trebuie să luăm în calcul şi manopera, preţul va fi de 300.000 de euro. Primăria are deja banii pregătiţi.





Vom avea o întîlnire şi cu Compania Naţională de Investiţii, dar şi cu constructorul arenei. Trebuie găsită o cale legală prin care Primăria să poată achita cei 300.000 firmei care ne va livra gazonul şi celei care ni-l va monta, pentru că de regulă ştiţi că e nevoie de licitaţie", a mai spus antrenorul oltenilor.



Când se va face montarea noului gazon







"Acum, în octombrie, când se va întrerupe campionatul pentru meciurile naţionalei cu Feroe şi Norvegia! Ştiţi ce ne-a spus firma olandeză? După ce va fi montat, la 3 zile distanţă se poate juca pe el! Oricum, după meciul cu Poli Iaşi de acasă, progamat vinerea viitoare (n.r. 4 octombrie), se întrerupe campionatul, apoi avem două jocuri afară (n.r. cu CFR Cluj şi Academica Clinceni), iar primul acasă va fi abia pe 2 noiembrie. Deci avem la dispoziţie o lună, din 4 octombrie până în 2 noiembrie", a spus Piţurcă.



Primul meci pe care Universitatea Craiova ar urma să-l dispute pe noul gazon este derby-ul cu Dinamo, din cadrul etapei a 15-a, care se va desfăşura în perioada 1-4 noiembrie.