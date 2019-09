Cele 17 motive pentru care Messi este cel mai bun din lume

Lionel Messi, castigatorul premiului FIFA The Best

Lionel Messi (32 de ani) a fost desemnat luni cel mai bun jucător din lume în sezonul trecut, în cadrul galei The Best FIFA Football Awards. Starul argentinian a înregistrat cifre impresionante și a atins numeroase recorduri în sezonul precedent, iar FC Barcelona a prezentat pe site-ul oficial o listă cu 17 motive care arată de ce Messi merita să câștige acest premiu.







Lionel Messi, care a câștigat premiul FIFA The Best pentru prima oară de la înființarea sa (în 2016), i-a devansat pe Virgil van Dijk (Liverpool) şi Cristiano Ronaldo (Juventus). La edițiile anterioare ale galei The Best FIFA Football Awards, trofeul FIFA pentru cel mai bun jucător a fost câștigat de portughezul Cristiano Ronaldo (2016 și 2017) și de croatul Luka Modric (2018).











Realizările lui Lionel Messi în sezonul 2018-2019:





1. A câștigat La Liga și SuperCupa Spaniei





Cu două trofee cucerite în sezonul trecut, Lionel Messi a ajuns la borna 34 de titluri în tricoul blaugrana, fiind cel mai titrat jucător din istoria Barcelonei.





2. A fost cel mai bun marcator în La Liga





În sezonul trecut din La Liga, Messi a marcat 36 de goluri în 34 de partide, adjudecând-și pentru a șasea oară în carieră trofeul "Pichichi", acordat jucătorului cu cele mai multe goluri marcate în campionat.





3. A câștigat Gheata de Aur





Messi a câștigat pentru a șasea oară în carieră și pentru a treia oară consecutiv Gheata de aur, fiind cel mai bun marcator din campionatele europene (36 de goluri). Argentinianul a mai câștigat acest trofeu în sezoanele 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017 și 2017-2018.





4. A fost cel mai bun marcator în Champions League





Messi a fost cel mai bun marcator în sezonul trecut de Champions League, având 12 goluri în 10 meciuri jucate. El a mai fost golgheterul competiției de alte cinci ori, în sezoanele 2008-2009 (9 goluri), 2009-2010 (8 goluri), 2010-2011 (12 goluri), 2011-2012 (14 goluri), 2014-2015 (10 goluri).





5. A marcat golul cu numărul 600 pentru Barcelona în toate competițiile





În manșa tur a semifinalei cu Liverpool din Champions League (scor 3-0 pentru Barcelona), Messi a reușit o "dublă", ajungând la cota 600 de goluri marcate în tricoul formației blaugrana în toate competițiile.







6. A înscris cele mai multe goluri din lovitură liberă





Messi a înscris șase goluri din lovitură liberă în sezonul 2018-2019, mai multe decât oricare alt jucător din campionatele de top ale Europei (Spania, Franța, Italia, Germania și Anglia). În total, a marcat opt goluri din lovitură liberă, dacă le luăm în calcul și pe cele două din Champions League.





7. A marcat golul cu numărul 400 în La Liga





La 13 ianuarie, în partida Barcelona vs Eibar (3-0), Messi a marcat golul cu numărul 400 în campionatul Spaniei, devenind primul jucător din istorie care ajunge la această bornă în prima liga spaniolă.





8. A marcat peste 50 de goluri într-un sezon pentru a șasea oară în carieră













9. A doborât recordul de victorii în La Liga În toate competițiile din sezonul trecut, Messi a înscris 51 de goluri în 50 de meciuri disputate, astfel că argentinianul a reuşit performanţa de a înscrie peste 50 de goluri într-un sezon pentru a șasea oară în cariera să.





Lionel Messi a doborât recordul de 344 de victorii obținute de Iker Casillas, fost portar la Real Madrid, în campionatul Spaniei, fiind acum jucătorul cu cele mai multe succese în La Liga.



10. A doborât recordul pentru cele mai multe victorii în tricoul Barcelonei





Messi a depășit și recordul de victorii obținute de un jucător pentru Barcelona. Pe 17 martie, decarul argentinian a ajuns la 477 succese alături de gruparea catalană, depășindu-l astfel pe Xavi Hernandez.





11. A cucerit al zecelea titlu de campion cu Barcelona, un record







În sezonul trecut, Messi și-a trecut în palmares al zecelea ttilu de campion alături de Barcelona, un record. Argentinianul l-a depășit astfel pe Andre Iniesta, care are în palmares nouă titluri de campion alături de gruparea catalană. În clasamentul all-time al titlurilor din La Liga, Messi este depășit doar de Francisco Gento (Real Madrid, 1953-1971), care are 12 trofee de campion al Spaniei.







12. A avut cele mai multe pase de gol în La Liga





Pe lângă faptul că a fost cel mai bun marcator în sezonul trecut din La Liga, Messi a fost lider și în clasamentul paselor de gol. Argentinianul a împărțit prima treaptă a podiumului cu Pablo Sarabia (Sevilla), fiecare cu câte 13 pase decisive.





13. A cucerit medialia de bronz la Copa America





Alături de naționala Argentinei, Messi a ajuns până în semifinale la Copa America, unde a pierdut în fața Braziliei, scor 0-2. Argentina și-a adjudecat medaliile de bronz, după 2-1 cu Chile în finala mică.





14. A marcat peste 20 de goluri în La Liga pentru al 11-lea sezon consecutiv





Messi este singurul jucător din istoria campionatului Spaniei care a marcat peste 20 de goluri în 11 sezoane consecutive.







15. A ajuns la peste 50 de goluri marcate în Cupa Spaniei





Cu cele trei goluri marcate în ediția trecută, Messi a ajuns la 51 de goluri în Cupa Spaniei, fiind pe locul doi în clasamentul all-time. Argentinianul este depășit doar de Josep Samitier (1919-1932), care deține recordul, cu 64 de reușite.





16. A reușit hat-trick-ul cu numărul 50 din carieră





Autorul a trei goluri într-o partidă cu Sevilla (4-1 pentru Barcelona), Messi a ajuns la cota 50 de hat-trick-uri în cariera de jucător profesionist: 44 pentru Barcelona și 6 pentru Argentina.







17. A devenit primul jucător care înscrie în șase finale diferite în Cupa Spaniei





Messi a devenit primul jucător care înscrie în șase finale diferite din Cupa Spaniei. El a marcat unicul gol al Barcelonei în ultimul act cu Valencia. ”Liliecii” s-au impus cu 2-1, adjudecându-și trofeul.