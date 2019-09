Jose Mourinho: "Probabil că meritam să fiu demis de la Manchester United. Acum, ei sunt mai rău ca înainte"

Jose Mourinho a vorbit la Sky Sports despre situația actuală de la Manchester United, club de la care a fost demis în luna decembrie a anului trecut. Portughezul a afirmat că probabil a meritat să fie demis de pe banca tehnică a "divolilor roșii", însă este de părere că în acest moment echipa arată mai rău decât în sezonul precedent. The Special One a precizat că Manchester United este în pericol să nu prindă nici măcar top 6 în actuala ediție din Premier League.





"Nu sunt persoana potrivită să raspund la asta. Sunt mult în urmă. E dificil pentru mine să dau un răspuns. Eu am fost acolo doua sezoane, timp în care am simțit multe lucruri pozitive și am simțit calea de urmat. Apoi, evident, al treilea sezon nu a fost suficient de bun.



Am fost demis, probabil că meritam să fiu demis, pentru că eram responsabil ca manager, dar realitatea tristă este că ei sunt mai rău ca înainte. Iar pentru mine e un lucru trist. Poate oamenii cred că eu mă bucur de situație, dar nu mă bucur deloc", a declarat Jose Mourinho, la Sky Sports, potrivit mirror.co.uk.







"Am oameni în club pe care îi iubesc, am mult respect pentru fani, iar pentru mine e foarte trist pentru că, atunci când o echipă este 'plictisitoare', ești și tu plictisitor, dar tot poți obține rezultate. Însă în acest moment nu văd nimic. Cred că vor fi serios în pericol să nu intre nu numai în top 4, ci probabil în top 6. Cred că această echipă e mai rea decât cea din sezonul trecut", a mai spus Mourinho.



Jose Mourinho a fost demis de la Manchester United pe 18 decembrie 2018, după o înfrângere cu Liverpool, scor 1-3. Mourinho a adunat în total 144 de meciuri pe banca tehnică a formației de pe Old Trafford: 84 de victorii, 32 de remize și 26 de înfrângeri. "The Special One" a cucerit doar trei trofee la United: Cupa Ligii în 2016, Supercupa Angliei în 2017 şi Europa League în 2017.





După demiterea lui Mourinho, Manchester United a fost condusă de Ole Gunnar Solskjaer. Inițial, norvegianul a fost antrenor interimar al "divolilor roșii", iar în martie 2019 a semnat un contract de antrenor principal valabil pe trei ani.







În actualul sezon de Premier League, după șase etape disputate, Manchester United ocupă locul 8, cu opt puncte (două victorii, două egaluri și două înfrângeri). Echipa lui Solskjaer a înscris doar opt goluri și a primit șase. Diferența dintre United și liderul Liverpool este de 10 puncte.







Rezultatele înregistrate de Manchester United în actualul sezon din Premier League:









Clasament Premier League:





1. Liverpool (17:5) 18 puncte

2. Manchester City (24:6) 13

3. Leicester (8:5) 11

4. Arsenal (11:10) 11

5. West Ham (8:7) 11

6. Bournemouth (11:10) 10

7. Tottenham (12:8) 8

8. Manchester Utd (8:6) 8 etc.







Manchester Utd - Chelsea 4-0Wolves - Manchester Utd 1-1Manchester Utd - Crystal Palace 1-2Southampton - Manchester Utd 1-1Manchester Utd - Leicester 1-0West Ham - Manchester Utd 2-0