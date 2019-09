Unde poate duce o glumă pe Twitter: Bernardo Silva, anchetat de rasism după o postare care-l viza pe coechipierul Benjamin Mendy

O glumă făcută pe reţele de socializare de portughezul Bernardo Silva la adresa coechipierului său francez de la Manchester City, Benjamin Mendy, se poate lăsa cu o sancţiune pentru rasism, informează lequipe.fr, potrivit News.ro.



Portugal and Manchester city striker Bernardo SILVA posts a racist comparison aimed and his fellow left back MENDY! pic.twitter.com/Y8xDqa968F

"Nici măcar nu mai poţi glumi cu un prieten", a precizat Silva, după ce a fost criticat pentru postarea lui.

