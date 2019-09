​VIDEO Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund 2-2 / Gazdele au egalat în minutul 88 prin autogolul lui Delaney

Bundesliga

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund 2-2

Schalke vs Mainz 2-1

Bayern Munchen vs Koln 4-0

Freiburg vs Augsburg 1-1

Hertha Berlin vs Paderborn 2-1

Bayer Leverkusen vs Union Berlin 2-0

Werder Bremen vs RB Leipzig 0-3

Borussia Monchengladbach vs Fortuna Dusseldorf 2-1

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund 2-2

Witsel a deschis scorul pentru galben-negrii în minutul 11, însă Andre Silva a egalat pentru gazde în minutul 43. Același Witsel a pasat decisiv pentru Sancho în minutul 66, dar Borussia nu a rezistat (defensiva a părut din nou ușor de depășit, mai ales în lipsa lui Hummels, care a fost schimbat cu Zagadou în minutul 63) și Delaney a trimis mingea în plasa lui Burki în minutul 88, încercând să respingă din fața porții.Wolfsburg vs Hoffenheim, ultimul meci al etapei a cincea, are loc luni, de la ora 21:30.1. RB Leipzig (13-3) 13 puncte2. Bayern Munchen (16-4) 113. Borussia Dortmund (15-7) 104. Freiburg (11-4) 105. Schalke (10-5) 106. Monchengladbach (7-5) 107. Leverkusen (8-7) 108. Wolfsburg (7-3) 8 (-1 meci)9. Eintracht Frankfurt (7-7) 7 etc.