​VIDEO Bundesliga: Bayern Munchen, victorie categorică în etapa a cincea (4-0 vs Koln)

Golurile bavarezilor au fost înscrise de Lewandowski '3, '48, Coutinho '62 (penalti) și Perisic '73. Ehizibue (Koln) a fost eliminat la faza din care a rezultat penaltiul executat de Coutinho.vs Mainz 2-1vs Koln 4-0Freiburg vs Augsburg 1-1vs Paderborn 2-1vs Union Berlin 2-0Sâmbătă, 19:30: Werder Bremen vs RB LeipzigDuminică, 16:30: Borussia Monchengladbach vs Fortuna DusseldorfDuminică, 19:00: Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund