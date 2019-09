Liga 1: Gaz Metan Mediaș - Universitatea Craiova 2-3 / Echipa lui Pițurcă a urcat pe locul doi

Craiova a deschis scorul în minutul 6, prin jucătorul U21 Nițu. Nicolao Dumitru a restabilit egalitatea în minutul 41, însă bucuria medieșenilor a durat doar un minut, Vătăjelu aducând din nou în avantaj formația pregătită de Victor Pițurcă.



În partea secundă, Alexandru Cicâldău a punctat pentru 3-1, în minutul 58, iar Gaz Metan Mediaș a redus din diferență prin Neluț Roșu, în minutul 89, la câteva secunde după ce acesta intrase pe teren.



S-a terminat 3-2 pentru Universitatea Craiova, care a obținut prima victorie după numirea lui Victor Pițurcă în funcția de manager general. Oltenii au urcat pe locul secund în Liga 1, cu 19 puncte acumulate în primele 10 etape. De partea cealaltă, Gaz Metan Mediaș se află la al doilea eșec consecutiv, căzând pe locul al patrulea, cu 18 puncte.



În runda următoare, Universitatea Craiova va primi vizita lui FC Viitorul, în timp ce Gaz Metan Mediaș va juca pe terenul campioanei CFR Cluj, scrie Mediafax.







Au evoluat echipele:





Gaz Metan Mediaş: Pleşca - Romeo, M. Constantin, Larie, Velisar - Droppa (Roşu '89), Fofana (Diakota '74), Chamed (Sanoh '58) - D. Olaru, Ely, Cardoso. Antrenor: Edward Iordănescu



Universitatea Craiova: Pigliacelli - I. Martic, Kelic (Acka '75), Bălaşa, Vătăjelu - Ivanov (Mateiu '68), Cosic, Cicâldău - Niţu (Roman '43), A. Ivan, Mihăilă

Antrenor: Victor Piţurcă



Cartonaşe galbene: Ely '27, Chamed '35, Fofana '53, Droppa '79, Sanoh '86, / Mihăilă '38, Kelic '40, Vătăjelu '45+1, Bălaşa '47, Mateiu '90+3



Meciul a fost arbitrat de Marcel Bîrsan, ajutat de asistenţii Vladimir Urzică şi Marius Nicoară.



Arbitru de rezervă a fost Iulian Călin, iar observatori Nicolae Grigorescu şi Cătălin Cursaru.





"Am avut emoţii pe final. Mediaşul e o echipă bună, dar acum contează doar că am câştigat. Mai avem de lucru, dar azi am avut o primă repriză foarte bună şi mi-aş dori mereu să fie aşa", a declarat Piţurcă la Digisport.



"Cei de la Craiova au fost mai proaspeţi, noi am simţit de la început că nu avem energia necesară. Noi în continuare suntem cu improvizaţiile. În momentele importante, am greşit, am fost naivi", a spus la rândul său Iordănescu, potrivit News.ro.