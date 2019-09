VIDEO Europa League: Claudiu Keşeru, desemnat cel mai bun jucător din prima etapă a grupelor

Fotbalistul echipei Ludogoreţ Razgrad, Claudiu Keşeru, a câştigat titlul de jucătorul etapei în Europa League, după ce a înscris trei goluri în prima rundă a grupelor competiţiei continentale intercluburi, scrie News.ro.



Alături de Keşeru, au mai fost nominalizaţi Bukayo Saka (Arsenal), care a marcat un gol în meciul cu Eintracht Frankfurt, Nicolo Zanolo (AS Roma) - un gol şi un assist la meciul cu Istanbul Başakşehir - şi Kevin Bua, care a înscris două goluri împotriva echipei Krasnodar.



El a fost inclus şi în echipa ideală a primei etape a grupelor Europa League.



Echipa ideală a etapei de joi este următoarea:



Portar: Emiliano Martínez (Arsenal)



Fundaşi: Anton Nedyalkov (Ludogoreţ), Calum Chambers (Arsenal), Axel Tuanzebe (Man. United), Borna Barišić (Rangers)



Mijlocaşi: Bukayo Saka (Arsenal), Bibras Natcho (Partizan), Nicolò Zaniolo (Roma), Kevin Bua (Basel)



Atacanţi: Claudiu Keşerü (Ludogoreţ), Andraž Šporar (Slovan)



Formaţia Ludogoreţ Razgrad a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, echipa ŢSKA Moscova, într-un meci din prima etapă a grupei H a Europa League, în care Claudiu Keşeru a înscris trei goluri.



Keşeru a marcat în minutele 52, 69 şi 73 (penalti).



Easy as 1 - 2 - 3...



Here's the hat-trick that sealed the #UEL #POTW award for @Ludogorets1945 hero Claudiu Keșerü \uD83D\uDCAA https://t.co/Jwyrn6tUGc pic.twitter.com/fteaeg7r1P