Poveste de viață - Paula Leca: "Când era copil, Cristiano Ronaldo venea la restaurantul unde lucram să ceară hamburgeri gratis"

Cristiano Ronaldo nu a avut o copilărie prea fericită. După cum chiar el a declarat, a venit din pătura săracă a Portugaliei şi a fost nevoit, în dese rânduri, să cerşească mâncare la propriu. Recent, afirmaţia i-a fost întărită de o femeie care lucra la un fast food (McDonald's).





După ce terminau antrenamentele (era la grupele de copii de la Sporting Lisabona), Ronaldo și mai mulți prieteni veneau aproape în fiecare seară la McDonald's-ul unde lucra Paula (era aproape de stadion).







"Era cel mai timid dintre toți", își aduce aminte Paula Leca.







"Băieţii veneau în jurul magazinului ca şi cum nu erau interesaţi neapărat să mănânce ceva. Când rămâneau mai mulţi hamburgeri, şeful ne dădea voie să-i servim. Printre ei era şi Cristiano Ronaldo, el era cel mai timid dintre toţi. Asta pentru că nu venea niciodată să ceară ceva şi stătea mai în spate" - Paula Leca, conform thesun.co.uk.





Familia nu o crede că i-a dat mâncare lui Cristiano Ronaldo







"I-am spus băiatului meu despre acest lucru şi normal că nu m-a crezut. Zicea că mint atunci când i-am povestit că-i dădeam hamburgeri lui Cristiano Ronaldo.



Soţul meu ştia deja, mai venea să mă ia de muncă şi a fost martor. E fantastic că-şi mai aduce aminte (n.r. într-un interviu recent, Cristiano a povestit că nu avea bani și că primea mâncare gratis).





Asta înseamnă că are caracter. Tot ceea ce lipseşte este o cină. Dacă vine invitaţia nu voi refuza. Vom avea timp să mai depănăm amintiri, iar acum prietenii vor fi convinşi că nu inventez nimic", a declarat Paula Leça, citată de Mediafax.





"Stau și mă gândesc câte se pot schimba în viață. Nu credeam până acum, dar încep să cred că există <karma>. Oamenii buni merită mereu lucruri bune", a completat fosta angajată de la McDonald's.





Ronaldo, lacrimile, tătăl alcoolic și lipsa banilor





În urmă cu doar câteva zile, Cristiano Ronaldo a plâns la o emisiune moderată de Piers Morgan ("Good Morning Britain") atunci când i-a fost arătat un filmuleț cu tatăl său (decedat în 2005).





De asemenea, atacantul lusitan a povestit despre cât de grea i-a fost copilăria și că nu avea uneori ce să mănânce.







"Tatăl meu era alcoolic. Nu a fost tatăl visurilor mele. Mi-am dorit, desigur, dar niciodată nu am avut o conversaţie bună. Nu am văzut acest videoclip înainte. Niciodată. Am nevoie de aceste imagini pentru ale arăta familiei mele. Nu l-am cunoscut 100/% pe tatăl meu. Era alcoolic. Eu nu am avut niciodată o conversaţie normală cu el. A fost dificil. El n-a văzut niciodată ce am devenit. Nu m-a văzut niciodată când mi-am primit premiile" - Cristiano Ronaldo.







Foamea unui copil de 12 ani





"Aveam 12 ani şi nu aveam bani deloc. A fost dificil să nu am familia lângă mine. Îmi aduc aminte că era un McDonald's în apropiere, unde ceream mereu resturile de hamburgeri, iar o doamnă pe nume Edna şi alte două fete ne dădeau câteva", a completat Ronaldo.





Sursa foto: thesun.co.uk