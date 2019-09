Claudiu Keșeru a avut o seară incredibilă în tricoul celor de la Ludogoreț, internaționalul român înscriind de trei ori. Prima reușită a fost una superbă. Formația bulgară la care este legitimat atacantul a trecut cu 5-1, pe propriul teren, de ȚSKA Moscova (Europa League, Grupa H).

De asemenea, Claudiu a fost nominalizat la categoria "jucătorul săptămânii" din Europa League.



✨ #UEL Player of the Week ✨



⭐️ Kevin Bua

⭐️ Nicolò Zaniolo

⭐️ Claudiu Keșerü

⭐️ Bukayo Saka



