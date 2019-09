Dan Petrescu: "Trebuia să marcăm mai multe goluri, Billel nu a fost concentrat. În prima repriză a mai fost un penalti clar"

“E bine pentru clubul nostru, pentru jucători, o victorie importantă, împotriva unei echipe valoroase. Asta s-a văzut în prima repriză. M-au surprins foarte mult cei doi fundaşi de bandă, o viteză şi o forţă de atac incredibile. În prima repriză a mai fost un penalti clar la un corner, înainte de penaltiul acordat. Dacă nu avem VAR, nu se acordă. Dacă nu primeam penalti era posibil să schimb sistemul.







Cestor, Burcă şi Boli, mai ales în repriza a doua şi-au făcut treaba bine. Am avut o discuţie un pic mai dură la pauză, pentru că nu mi-a plăcut ce am văzut. Trebuia să marcăm mai multe goluri, pentru că Billel nu a fost concentrat, ca de obicei. El nu s-a antrenat serios. Dacă pierdem sau ieşea rău aş fi fost pus la zid că de ce am schimbat sistemul. Mi-a ieşit”, a spus Petrescu la Look Plus.





Formaţia CFR Cluj a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Lazio Roma, în prima etapă a grupei E a Ligii Europa, meci la care oaspeţii au condus cu 1-0. Au marcat Deac ’41 (penalti) şi Omrani ‘75 pentru CFR Cluj, respectiv Bastos ’25 pentru Lazio.





Europa League: CFR Cluj vs Lazio 2-1 / Debut de vis - Campioana României a revenit de la 0-1 și e lider în grupa E