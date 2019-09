Thomas Tuchel (antrenor PSG), după 3-0 cu Real Madrid: "Dacă vreunul mă întreabă dacă vom câştiga Liga Campionilor, plec în secunda următoare"

Antrenorul formţiei PSG, Thomas Tuchel, şi-a ascuns cu greu satisfacţia la conferinţa de presă organizată după succesul cu Real Madrid din Liga Campionilor, transmite News.ro.





Ce a spus Tuchel







"Am primul răspuns fără întrebare. Dacă vreunul mă întreabă dacă vom câştiga Liga Campionilor, plec în secunda următoare", a spus Tuchel zâmbitor, înainte de a-şi lăuda jucătorii.





"Astăzi, era nevoie să jucăm la un înalt nivel, iar echipa a făcut acest lucru cu o prestaţie mare. Am fost compleţi şi sunt fericit. Asta a arătat că presiunea pe absenţi nu a fost aşa de mare. Asta poate să-i ajute pe jucători. Fără dubii, nu eram favoriţi fără Kylian Mbappe, Edi Cavani sau Neymar. Nu putem juca fără cei trei, dacă nu dă toată lumea totul. Avem o echipă mare, cu multă personalitate.







Dar avem nevoie de toţi jucătorii, mi-a fost greu să găsesc 16 fotbalişti în această seară. Concurenţa este necesară pentru a obţine cele mai bune performanţe. Prefer să vorbim despre noi şi nu despre Real Madrid. Este o chestiune de respect.







Dacă voiam să câştigăm împotriva echipei Real Madrid, trebuia să fim în vârf. Trebuie să ai noroc să marchezi, să ai VAR la golul înscris de Bale. Astea sunt de asemenea necesare în stabilirea rezultatului final. Am meritat să câştigăm, am avut mai multă intensiate. Să nu uităm Stadionul Parc des Princes, cu ambianţa, care ne-a ajutat şi el. Nu putem fi surprinşi de Angel Di Maria. Este capabil de a realiza perfromanţe ca acestea. A fost excepţional cu stângul său. Este clar. A fost mereu decisiv cu noi, dar cu Real Madrid a fost şi puternic defensiv. A alergat mult, a rămas aproape de Bernat. Suntem fericiţi să vedem că şi-a asumat responsabilităţi", a afirmat Tuchel, potrivit lefigaro.fr.





Care a fost părerea lui Zidane







"În această seară, nu este nimic de spus, PSG a meritat să câştige. Au fost foare buni la toate nivelurile, iar noi am fost mai puţin buni. Nu am fost performanţi şi, la acest nivel al competiţiei, dacă ritmul nu este rudicat pentru noi, este foarte complicat. Asta s-a întâmplat în această seară.







Am jucat împotriva unei echipe care ne-a pus sub presiune, care a fost foarte bună la toate nivelurile şi care a marcat trei goluri. A doua repriză nu a fost mai bună, am fost repede puşi în dificultate. În 90 de minute, nu ne-am creat prea multe ocazii. Au fost mai buni. Va trebui să ne odihnim şi să ne gândim la meciul acesta, va trebui să muncim", a declarat Zidane, potrivit lequpe.fr.



Formaţia Paris Saint-Germain a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Real Madrid, într-un meci din prima etapă a grupei A a Ligii Campionilor. Golurile au fost marcate de Di Maria ’14, ’33 şi Meunier ‘90+1.