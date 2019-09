Manchester City și-a respectat statutul de mare favorită, cetățenii trecând cu 3-0 de Sahtior, într-un meci contând pentru Grupa C din Champions League. Mahrez 24, Gundogan 38 și Gabriel Jesus 76 au punctat pentru trupa lui Pep Guardiola.











Grupa C



Dinamo Zagreb vs Atalanta 4-0

Au marcat: Leovac 10, Orsic 31, 42, 68



Sahtior Donetk vs Manchester City 0-3

Au marcat: Mahrez 24, Gundogan 38, Gabriel Jesus 76