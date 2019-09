VIDEO Piţurcă ameninţă că mută echipa de pe Oblemenco din cauza gazonului: "Trebuie să se ia măsuri cât mai repede"

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a ameninţat că va muta echipa de pe Stadionul Ion Oblemeco dacă primăria nu va monta un gazon bun pe arenă. Fostul selecţioner a afirmat că primăria vrea să achiziţioneze un gazon scump, de 250.000 de euro, precum cel de pe Arena Naţională, a cărui calitate este slabă. El cere să vadă înainte ce gazon vrea primăria Craiovei să cumpere şi spune că se poate monta o suprafaţă de foarte bună calitate, mixtă, iarbă artificială cu iarbă naturală, aşa cum îşi doreşte, cu aceiaşi bani.





"Vreau să mă refer la teren, acum îmi dau seama ce minus mare este pentru echipă. Nu mai vorbesc de golul pe care l-am primit (n.r. - cu FCSB), mingea a sărit dintr-o groapă făcută acolo, dintr-un morman de pământ, nu se poate aşa ceva. Trebuie să dea de gândit organelor care conduc, primăriei, fiindcă foarte repede trebuie să ia măsuri. Dacă nu, şi băieţii sunt de acord cu mine, vom merge să jucăm în altă parte. Asta e. Avem un stadion extraordinar, dar nu avem ce ne trebuie nouă, jucătorilor. Este un minus mare pentru noi acest teren şi trebuie să se ia măsuri cât mai repede.







Din câte am înţeles, nu se poate pune un gazon mixt, că e scump, dar se va pune un gazon ca pe Naţional Arena. Din câte am înţeles, acel gazon ar costa 250.000 de euro. Gazonul pe care vrem să-l punem noi, cel pe care îmi doresc eu să-l pun, nu costă mai mult de atât. Nu văd unde sunt costurile. Le-am spus celor care se ocupă de aceste lucruri: fiţi atenţi, indiferent că primăria cumpără gazonul, trebuie să vedem şi noi ce calitate are acest gazon! Nu vreau să mă pomenesc cu un gazon cum se plângeau jucătorii de la Dinamo de gazonul de pe Naţional Arena, că e foarte prost.





Dacă se cheltuie atâţia bani, atunci gazonul trebuie să fie mai bun ca un covor persan. Indiferent de calitatea gazonului, nu poate să coste atâţia bani. Un gazon nu poate să coste mai mult de 50-60.000 de euro, gazonul propriu-zis. Hai să zicem 70-80.000. Pe urmă mai costă montarea şi aşa mai departe. Nu poate să coste mai mult. Când aud de 250.000, nu ştiu cine comandă, cum comandă, ce se întâmplă", a declarat Piţurcă, într-o conferinţă de presă.



Formaţia FCSB a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a noua a Ligii I, primul pentru Victor Piţurcă pe banca tehnică a oltenilor.



Golul a fost marcat de Juvhel Tsoumou, în minutul 88, jucătorul împingând mingea în plasă după o respingere greşită în faţă a portarului Pigliacelli la un şut al lui Coman, la care balonul a sărit din teren aproape de gâtul goalkeeper-ului, informează News.ro.