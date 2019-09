Ancelotti l-a liniștit pe Jurgen Klopp după înfrângerea suferită de Liverpool: "Dacă pierzi la Napoli, vei câştiga Champions League"

Liverpool, campioana Europei, a debutat cu o înfrângere în noul sezon de Champions League, 0-2 pe terenul lui Napoli. Carlo Ancelotti, antrenorul formației din Serie A, a ținut să îl liniștească pe Jurgen Klopp, tehnicianul "cormoranilor", la finalul partidei de pe San Paolo: "Stai fără griji, dacă pierzi la Napoli, atunci vei câştiga Champions League".





După încheierea partidei, Carlo Ancelotti i-a transmis lui Jurgen Klopp că înfrângerea va fi de bun augur pentru Liverpool. Italianul a făcut referire la sezonul trecut, când cele două formații s-au întâlnit tot în faza grupelor. Liverpool a fost învinsă și atunci pe San Paolo, scor 0-1, însă la finalul sezonului s-a încoronat campioana Europei.





"Stai fără griji, dacă pierzi la Napoli, atunci vei câştiga Champions League la finalul sezonului", i-a spus Ancelotti lui Jurgen Klopp la finalul meciului dintre Napoli și Liverpool, potrivit foxsports.com.







Pe de altă parte, antrenorul lui Liverpool o vede capabilă pe Napoli să câștige Champions League. "Napoli poate câștiga competiția. Dacă ai un plan bun și jucători buni, nu trebuie să fii cea mai bună echipă din lume pentru a câștiga Champions League", a spus la rândul său Jurgen Klopp, la conferința de presă.





Klopp: "Aş fi vrut să obţinem un punct"





"Am jucat mai bine decât în sezonul trecut, când am pierdut cu 1-0. Am avut chiar multe momente bune. Am văzut două echipe compacte, care s-au apărat foarte bine. Am controlat meciul pe parcursul unor lungi perioade de joc, iar primul gol l-am încasat într-un moment în care preluasem controlul meciului. Am fost foarte critici cu noi înşine, însă nu a fost o prestaţie rea. A fost un meci pe care îl puteam câştiga, însă nu am marcat. Aş fi vrut să obţinem un punct", a declarat tehnicianul german, conform Agerpres.







Despre penalty-ul acordat lui Napoli





Referindu-se la lovitura de la 11 m transformată de Mertens, în urma căreia Napoli a deschis scorul în minutul 82, Klopp a comentat: "Sunt diferite puncte de vedere asupra acelui penalty. Însă atunci când un jucător sare înainte de contact, pentru mine nu poate fi penalty. Însă asta este, nu putem schimba lucrurile. Nu sunt cel mai bun perdant din lume, însă ştiu să accept o înfrângere. Sunt oameni care iau decizii şi ei trebuie să stabilească dacă a fost o eroare clară şi evidentă".







Napoli a învins-o cu 2-0 pe Liverpool, în prima etapă a grupelor Champions League. Golurile victoriei au fost marcate pe final de meci. Mertens a deschis scorul din penalty, în minutul 82, iar Llorente a închis tabela în prelungiri (90+2').





Napoli și Liverpool se întâlniseră ultima dată în această vară, într-un meci amical disputat la Edinburgh. Trupa lui Ancelotti s-a impus atunci cu 3-0, grație golurilor înscrise de Insigne (17'), Milik (29') și Younes (52').