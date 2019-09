​VIDEO Un jurnalist italian, concediat după ce a făcut comentarii rasiste la adresa fotbaliştilor Romelu Lukaku şi Duvan Zapata

Fotbalistul belgian Romelu Lukaku a fost din nou protagonistul unei situaţii delicate, după ce în urmă cu câteva săptămâni a vorbit despre glumele rasiste făcute în timpul partidei Inter Milan - Cagliari.

În timpul unei emisiuni a postului de televiziune Top Calcio 24, jurnalistul Luciano Passirani l-a lăudat de sportiv, însă a încheiat prin a face un comentariu de prost gust.

"Nu văd în liga italiană un jucător precum Lukaku la nicio echipă. E unul dintre cei mai puternici şi îmi place mult, este de aproape două ori mai puternic decât Zapata de la Atalanta. Aceşti jucători au ceva în plus faţă de ceilalţi, ei sunt băieţii care fac golurile şi trag echipa. Dacă fac un 1 la 1 cu tine, cazi la pământ. Singurul mod în care îi poţi depăşi este să le dai să mănânce zece banane", citează La Vanguardia.

Jurnalistul şi-a dat imediat seama de afirmaţia făcută, s-a scuzat şi a subliniat că a glumit. La puţin timp după aceasta, directorul postului de televiziune, Fabio Ravezzani, a confirmat concedierea lui Passirani.

După ce Lukaku şi alţi fotbalişti au reclamat afirmaţii şi gesturi rasiste, duminică a fost rândul lui Edin Džeko de la AS Roma. Bosniacul, care a jucat pentru echipe din Anglia şi Germania, a afirmat că "rasismul în Italia este o problemă mai mare decât în alte ţări" şi şi-a exprimat dorinţa ca Federaţia italiană de fotbal să facă ceva cu privire la asta.

Italian pundit Luciano Passirani praises @RomeluLukaku9 saying he’s never seen a player of his quality at neither #Inter, #Milan or #Juventus before ending it with “only way to push him down to the floor is to throw 10 bananas at him.”pic.twitter.com/Nv8t8yF9aA