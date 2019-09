FOTO Adidas a prezentat mingea oficială pentru faza grupelor din Champions League

Adidas a prezentat mingea oficială cu care se va juca în faza grupelor din Champions League, sezonul 2019/2020. Balonul va fi utilizat în premieră în această seară, când este programată prima etapă din grupele E-H.







"Design-ul balonului cuprinde o nouă combinație de culori, cu o grafică actualizată inspirată din pasiunea jucătorilor şi suporterilor din lumea întreagă. Balonul din acest an amestecă diferite nuanţe de albastru, dar şi portocaliu şi galben fluorescent. Celebrele stele sunt mai mari şi înconjurate de linii negre mai groase.





Textura perfectă şi lipită termic a noii mingi ajută la creşterea preciziei jucătorilor, oferindu-le o notă mai autentică atunci când primesc o pasă. Mingea are o absorbţie mai scăzută a apei şi suprafaţa texturizată ajută la optimizarea randamentului'', se arată în comunicatul UEFA.

















Componența grupelor din Champions League, sezonul 2019/2020:



Această minge va fi folosită numai în faza grupelor, Adidas urmând a lansa altă minge la începutul anului viitor pentru fazele eliminatorii.





PSG

Real Madrid

Club Brugge

Galatasaray



Grupa B:





Bayern Munchen

Tottenham

Olympiacos

Steaua Roșie Belgrad



Grupa C:





Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta



Grupa D:





Juventus Torino

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Moscova



Grupa E:





Liverpool

Napoli

RB Salzburg

Genk



Grupa F:





Barcelona

Borussia Dortmund

Inter Milano

Slavia Praga



Grupa G:





Zenit St. Petersburg

Benfica Lisabona

Olympique Lyon

RB Leipzig



Grupa H:





Chelsea Londra

Ajax Amsterdam

Valencia

LOSC Lille



Programul meciurilor de marți:



Grupa E



22:00 Napoli - Liverpool / în direct pe Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport



22:00 Salzburg - Genk



Grupa F



19:55 Inter - Slavia Praga / în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Plus



22:00 Dortmund - Barcelona / în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus



Partida de pe Signal Iduna Park din Dortmund va fi arbitrată de Ovidiu Hațegan. La cele două linii, Haţegan va fi ajutat de Octavian Şovre şi Sebastian Gheorghe. De asemenea, al patrulea arbitru a fost desemnat Sebastian Colţescu.



Grupa G



19:55 Lyon - Zenit / în direct pe Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport



22:00 Benfica - RB Leipzig



Grupa H



22:00 Ajax - Lille / în direct pe Digi Sport 4, Telekom Sport 4



22:00 Chelsea - Valencia / în direct pe Digi Sport 3, Telekom Sport 3



Programul Champions League, ediţia 2019 - 2020:



17/18 septembrie: etapa 1

1/2 octombrie: etapa 2

22/23 octombrie: etapa 3

5/6 noiembrie: etapa 4

26/27 noiembrie: etapa 5

10/11 decembrie: etapa 6



18/19/25/26 februarie: 16-imi, tur

10/11/17/18 martie: 16-imi, retur

7/8 aprilie: sferturi, tur

14/15 aprilie: sferturi, retur

28/29 aprilie: semifinale, tur

5/6 mai: semifinale, retur



30 mai: Finala. Ultimul act al Ligii Campionilor se va disputa la Istanbul, pe Ataturk Olympic Stadium.