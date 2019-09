Gică Hagi vrea să treacă la un alt nivel cu FC Viitorul: "Nu mai vindem jucători în România, la nicio echipă"

Gică Hagi vrea să creeze o echipă competitivă la FC Viitorul și a luat decizia de a nu mai transfera jucători la echipe din România. Antrenorul constănțenilor a transmis că doar jucătorilor liberi de contract le va permite să meargă la alte formații din țară. "Nu o să mai dăm jucători în România, la nicio echipă. O să încercăm să fim noi competitivi, să ne luptăm cu ei", a spus Hagi.





"O să ridicăm şi noi puţin standardul, competiţia e mare. Nu o să mai dăm jucători în România, la nicio echipă. O să încercăm să fim noi competitivi, să ne luptăm cu ei. Am văzut că fiecare vrea jucători de la Viitorul. Doar îi cheamă şi dau oferte, dar după aceea uită de ele, adică vor să îi ia gratis sau cu bani puţini. Am luat decizia ca din momentul de faţă să nu mai dăm niciun jucător în România, să dăm numai afară. În România dacă îl dăm, îl dăm liber, îl lăsăm să plece că nu suntem mulţumiţi de el" a declarat Gică Hagi la sfârşitul meciului cu Gaz Metan Mediaş.



"Acum jucătorii au încredere în ei, au văzut că pot juca un fotbal foarte bun şi că marchezi patru goluri şi având atâtea ocazii, clar că suntem şi noi buni. Suntem foarte fericiţi, având un portar care a făcut un meci fantastic, dar pe lângă el şi ceilalţi jucători au jucat bine. Cred că am construit mai mult decât ei, am avut o construcţie şi o circulaţie a mingii mai bună. Am trei jucători lipsă, nimeni nu vorbeşte că mai sunt vreo trei care sunt lipsă. Devenim o echipă bună, omogenă, cu un lot bun şi cu siguranţă prin aceste evoluţii băieţii şi echipa îmi pun presiune mie. Vor creşte pretenţiile lor şi îmi vor pune automat presiune mie" a mai spus Hagi, potrivit Telekom Sport.





FC Viitorul a învins, luni, pe teren propriu, echipa Gaz Metan Mediaş, scor 4-1, în etapa a IX-a a Ligii 1 şi a urcat pe locul doi în clasament. Pentru echipa lui Hagi au marcat Iancu (16, 74), Ţîru (64) şi Rivaldinho (90-penalti), iar pentru Gaz Metan a înscris Fernandes '82.





După nouă etape disputate, FC Viitorul a adunat 18 puncte (cinci victorii, trei egaluri și o înfrângere), fiind la egalitate cu Gaz Metan Mediaș (locul trei) și la două lungimi în spatele liderului CFR Cluj. În actuala ediție din Liga 1, Viitorul a marcat până acum 23 de goluri și a primit 10.