Efectul rezultatelor slabe: Toate echipele din România, în primul tur al preliminariilor cupelor europene, în sezonul 2020/2021

Prin intermediul Scrisorii-Circulare nr. 59, UEFA a făcut cunoscute atât aşa-numita “listă de acces” pentru fiecare dintre cele 55 de asociaţii naţionale afiliate la UEFA, cât şi calendarul cupelor europene, ambele cu referire la sezonul competiţional 2020-2021, informează FRF, conform News.ro.





Vestea proastă pentru România este aceea că, prin prisma locului 29 ocupat în clasamentul coeficienţilor UEFA pe cinci ani competiţionali (începând cu 2014-2015 şi terminând cu 2018-2019) întocmit la finele ultimei stagiuni (ierarhie aplicabilă pentru sezonul 2020-2021), în vara anului viitor, toate cele patru reprezentante ale României vor începe parcursul european în primul tur de calificare (Q1), programat în zilele de 7/8 iulie (prima manşă) şi 14/15 iulie (returul) – campioana, în UEFA Champions League, respectiv 9 iulie (turul) şi 16 iulie (returul) – câştigătoarea Cupei României, precum şi ocupantele locurilor 2 şi 3 în campionat, ediţia 2019-2020, în UEFA Europa League.



Drumul spre grupele cupelor europene va fi mai complicat faţă de situaţia din actualul sezon european: locul 20 în clasamentul coeficienţilor UEFA pe cinci ani (2013/2014-2017/2018), întocmit anul trecut, a trimis, în 2019-2020, câştigătoarea Cupei în al doilea tur de calificare (Q2) al UEL, restul echipelor demarând drumul european în turul 1 de calificare (Q1). Asta, nemaivorbind de sezonul european 2018-2019, când, graţie locului 17 ocupat în ierarhia coeficienţilor UEFA la finele lui 2016-2017, ocupanta locului 3 a intrat în Q1 al UEL, campioana (UCL) şi vicecampioana (UEL) au pornit competiţia în Q2, iar câştigătoarea Cupei României (UEL) în Q3.



Formaţiile româneşti luptă nu doar pentru accederea în grupe, ci şi pentru locul unei reprezentante în UEFA Youth League, echivalentul Ligii Campionilor pentru juniori. Dacă România va ajunge, la sfârşitul sezonului european 2019-2020, pe locul 33 pe continent sau mai jos, ar putea să piardă dreptul de a alinia campioana Ligii Elitelor Under 19 (stagiunea 2020-2021) în UEFA Youth League 2021-2022, aşa-numita “Champions Path”, unde, în actualul sezon, va evolua FC Viitorul Constanţa.



Asta, desigur, dacă nu cumva campioana Ligii 1 în 2020-2021 va accede în grupele UEFA Champions League 2021-2022, caz în care şi juniorii mari ai respectivei grupări vor avea drept automat de participare în UYL, dar în UCL Group Path.



În momentul de faţă, cel premergător startului grupelor UCL şi UEL, ROMÂNIA (doar cu FC CFR 1907 Cluj calificată) OCUPĂ LOCUL 30 în evocata ierarhie a coficienţilor UEFA, care, la finele actualului sezon continental, va stabili “set-up-ul” ediţiei 2021-2022.



Calendarul Cupelor Europene 2020-2021:



UEFA CHAMPIONS LEAGUE



Turul preliminar (sub forma unui mini-turneu) – 23 iunie (semifinalele) şi 26 iunie (finala). Vor participa campioanele ţărilor de pe locurile 52-55, adică Irlanda de Nord, Kosovo, Andorra şi San Marino.

Q1 – 7/8 (turul) şi 14/15 iulie (returul)

Q2 – 21/22 şi 28/29 iulie

Q3 – 4/5 şi 11 august

Play-off-ul – 18/19 şi 25/26 august

Faza grupelor – 15/16 septembrie, 29/30 septembrie, 20/21 octombrie, 3/4 noiembrie, 24/25 noiembrie şi 8/9 decembrie

Fazele eliminatorii vor avea loc în primăvara lui 2021, finala fiind programată pe 29 mai 2021



UEFA EUROPA LEAGUE



Turul preliminar (eliminatoriu) – 25 iunie (turul) şi 2 iulie (returul). Implicate sunt un total de 16 echipe din ţărilor ocupante ale locurile 48-55, adică Ţara Galilor, Muntenegru, Insulele Feroe, Gibraltar, Irlanda de Nord, Kosovo, Andorra şi San Marino.

Q1 – 9 şi 16 iulie

Q2 – 23 şi 30 iulie

Q3 – 6 şi 13 august

Play-off-ul – 20 şi 27 august

Faza grupelor – 17 septembrie, 1 octombrie, 22 octombrie, 5 noiembrie, 26 noiembrie şi 10 decembrie

Fazele eliminatorii – în primăvara anului 2021, finala urmând să aibă loc pe 26 mai 2021



Comitetul Executiv al UEFA va stabili gazdele celor două finale din 2021 în cadrul şedinţei sale de la Ljubljana, din 24 septembrie 2019.



Supercupa Europei, ediţia 2020, se va disputa în ziua de 12 august, pe “Estadio do Dragao” din Porto.